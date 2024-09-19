Долгов — полный комплекс

В осеннюю сессию в Госдуме может быть рассмотрен законопроект, регламентирующий комплексное урегулирование долгов заемщиков. Это касается физических лиц, имеющих несколько кредитов в различных банках или МФО и находящихся в сложной жизненной ситуации. Ныне действующий в отношении таких лиц механизм закреплен профильным стандартом и осуществляется лишь силами около десятка банков. После принятия поправок к законодательству такие действия станут обязательными, а заемщики смогут претендовать на снижение ежемесячного платежа, отсрочку по выплатам или увеличение срока по кредитам. Учитывая тот факт, что в РФ только банковских заемщиков с двумя кредитами насчитывается более 10 млн, инициатива выглядит актуальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Банк России совместно с участниками кредитного рынка и Минфином подготовил законопроект о комплексном урегулировании долгов физлиц, который может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию Госдумы. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование». В частности, предлагается, что срок для проведения урегулирования не превысит 30 дней, кроме того, будут ограничены возможности принудительного взыскания в период урегулирования. Как уточнил господин Чирков, урегулирование задолженности смогут проводить банки, МФО, КПК, АО «Дом.РФ», а также юрлица, получившие право требования к заемщику по кредитным договорам. По его словам, если заемщик пришел к кредитору и попросил провести комплексное урегулирование, то кредитор об этом должен будет сообщить через бюро кредитных историй другим кредиторам. «Другие кредиторы в течение… ограниченного срока… не могут пойти в суд, чтобы все находились в равных условиях и пытались договориться»,— пояснил он.

Комплексное урегулирование долгов — это механизм, разработанный для банковских заемщиков с двумя и более кредитами, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. К таким ситуациям ЦБ, в частности, относит смерть одного из заемщиков, получение «наследственных» долгов после смерти заемщика, нетрудоспособность сроком более двух месяцев, отпуск по беременности либо уходу за ребенком в возрасте до трех лет, получение инвалидности, ущерб имуществу заемщика или его утрата, призыв заемщика на срочную военную службу и т. д. При этом банки могут самостоятельно определить другие критерии трудной жизненной ситуации, в том числе пороговые значения снижения среднемесячного дохода.

Потенциально такое урегулирование может коснуться значительного числа заемщиков. Так, по данным Банка России, на начало 2024 года среди банковских заемщиков 10,8 млн человек имели по два кредита, 12,9 млн человек — по три кредита. Суммарная задолженность домохозяйств перед банками и МФО составляла 34,7 трлн руб.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей Банка России, в интервью aif.ru 1 апреля: «Бывает, что кредитов несколько… Тут уже не получится решить проблему, договорившись с одним кредитором»

Сам механизм (носит рекомендательный характер) заработал в 2023 году и тогда же был записан в стандарте, опубликованном на сайте ЦБ (см. “Ъ” от 25 апреля 2023 года). В нем закреплены возможные варианты урегулирования, к которым относятся реализация заложенного имущества, замена предмета залога, снижение размера или отмена начисленных неустоек, каникулы, изменение даты периодического платежа по кредитному договору. В рамках стандарта рекомендованный предельный срок рассмотрения заявления об урегулировании задолженности составляет 30 дней, который может быть продлен (не более чем на 20 дней). Но на практике сроки заметно меньше. В Сбербанке в среднем они составляют 13 дней, в МТС-банке — менее 30 дней.

«Если ограничение принудительного взыскания будет составлять не более 30 дней, то это не скажется критично на практике взыскания»,— отмечают в МТС-банке.

В настоящее время около десятка банков используют такой подход. В 2023 году они провели более 5 тыс. сделок комплексного урегулирования долгов, что на фоне 870 тыс. реструктуризаций кредитов граждан (мера помощи заемщику, оказавшемуся в сложной ситуации, предполагает в том или ином виде изменение условий обслуживания кредита) пока выглядит незначительным. Впрочем, в 2024 году только Сбербанк ожидает провести 20 тыс. подобных сделок, к 2025 году прогнозирует их рост до 40 тыс.

После внедрения добровольного стандарта принятие закона сделает такую практику обязательной для всех кредиторов. При этом, по оценке ВТБ, использование нового механизма снижает уровень вероятности попадания в просрочку повторно в 1,5 раза. Однако явным минусом данной инициативы станет удорожание процесса взыскания. «Это затраты в том числе на доработку информсистем, IT как со стороны банков, так и со стороны БКИ. Затраты, как это обычно происходит на практике, будут перекладываться на всех клиентов в том или ином виде»,— поясняет финансовый эксперт Алексей Войлуков.

Основная сложность подобных сделок комплексного урегулирования на текущий момент заключается «в трудности согласования комфортных для заемщика индивидуальных условий, в равной степени устраивающих всех кредиторов», подчеркнули в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Но там рассчитывают, что после появления профильного закона такие ситуации не будут иметь место.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова