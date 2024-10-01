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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минфина: ежегодно россияне тратят на ставки более триллиона рублей

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что около 6 млн россиян ежегодно делают ставки и тратят на это порядка 1 трлн руб. По его словам, выручка от азартных игр демонстрирует существенный рост: в 2019 году она составляла 210 млрд руб., а в 2023 году достигла 1,2 трлн руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Целевые отчисления соответственно выросли с 1 млрд руб. в 2019 году и достигли за первое полугодие этого года практически уже 17 млрд руб., то есть мы побили все рекорды по этой отрасли»,— рассказал замминистра на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» (цитата по «Прайму»).

При этом он отметил, что, с одной стороны, в ведомстве рады поступлениям от азартных игр в бюджет, поскольку такие доходы направляются на государственные нужды и финансирование спорта. С другой стороны, добавил господин Чебесков, в Минфине обеспокоены большим охватом населения, участвующим в азартных играх.

Замминистра финансов подчеркнул, что у ведомства нет задачи развивать индустрию азартных игр. Напротив, подход Минфина заключается в установлении требований к букмекерам, чтобы защитить права и интересы граждан, а также ограничении нелегальных онлайн-казино. По мнению Ивана Чебескова, для «исправления кармы» букмекерским конторам необходимо начать тратить часть вырученных средств на социальную рекламу и рассказывать своим клиентам о рисках азартных игр.

Рост букмекерского рынка в России по итогам 2024 года может составить 10–30%, прогнозируют опрошенные «Ъ» компании. По их данным, объем выплаченных отчислений может достигнуть 25–30%. В середине сентября в Госдуму внесли поправки к закону, которые предлагают запретить букмекерам принимать ставки от пользователей с кредитных карт.

Подробнее о ситуации — в материале «К букмекерам не занимать».

Ольга Семеновых

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