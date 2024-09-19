К букмекерам не занимать

Сенаторы предлагают запретить букмекерам и организаторам тотализаторов принимать ставки от пользователей с кредитных карт. В частности, предлагается обязать эмитентов кредитной карты отслеживать трансакции. Эксперты банковской отрасли признают, что технически реализовать такую инициативу возможно, но предотвратить снятие наличных с кредитных карт в любом банкомате для их последующего использования в азартных играх нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с поправками к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Документ был разработан и внесен в Госдуму 18 сентября сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Поправками предлагается запретить букмекерам и организаторам ставок на тотализаторы принимать платежи лиц, использующих кредитные карты. Уточняется, что участники рынка и Единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов интерактивных ставок) не могут ограничить такие трансакции, поскольку не обладают информацией о типе карты.

Поэтому контроль за расходом средств предлагается возложить на кредитную организацию, которая является эмитентом кредитной карты, говорится в пояснительной записке.

Так, авторы документа отмечают, что практика запрета ставок с использованием кредитных карт закреплена в законодательстве ряда государств ЕАЭС. Законопроектом также предлагается запретить размещение пунктов приема ставок букмекеров или тотализаторов рядом с микрофинансовыми организациями. По словам авторов законопроекта, это позволяет одним организациям увеличивать клиентскую базу, другим — получать «источник дополнительного финансирования клиентов», у которых во время участия в азартной игре закончились собственные денежные средства.

В марте сенаторы уже вносили инициативу, однако она была отклонена. Так, в отзыве правительства на предыдущую версию законопроекта сообщалось, что «при осуществлении безналичных расчетов только банк-эмитент, выпустивший карту, обладает достоверной информацией о том, является карта кредитной или дебетовой». В новой версии поправок эти замечания были учтены.

По данным Единого ЦУПИС, за 2024 год игроки перевели букмекерам 835 млрд руб., объем трансакций составил более 330 млн руб., отметил Андрей Кутепов. Сами банковские карты занимают 47% в общем объеме безналичных переводов (157 млн трансакций), отмечает сенатор. Другие способы пополнения, по его словам, это СБП, мобильные операторы и иные платежные сервисы. В общем объеме трансакций по банковским картам объем кредитных карт превышает 4% платежей (149 млн трансакций), уточнил господин Кутепов: «Так, можно говорить как минимум о том, что по меньшей мере 35 млрд руб. кредитных денег было потрачено игроками на ставки в 2024 году».

Сама инициатива направлена лишь на очередное затруднение работы «легальных добросовестных» букмекеров и дает преимущество нелегальному рынку, считает исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давидов.

По его словам, предлагаемые изменения на практике нельзя реализовать: «Это признают и сами авторы законопроекта в пояснительной записке, указывая на то, что осознают невозможность исключения использования игроками заемных денег». Он уточнил, что в СРО не поддерживают игру на средства с кредитных карт. Президент BetBoom Константин Макаров, напротив, полагает, что принятие закона сможет стать превентивной мерой для минимизации неоправданного использования кредитных средств. Однако топ-менеджер опасается, что недобросовестные игроки рынка обойдут данный законопроект и продолжат принимать средства граждан на баланс с кредитных карт.

В опрошенных “Ъ” банках отказались комментировать инициативу. Независимый финансовый эксперт Алексей Войлуков считает, что инициатива реализуема через систему МСС-кодов (четырехзначный номер для идентификации торговых точек, принимающих оплату банковскими картами или через POS-терминалы). «Когда человек совершает платеж — не важно, онлайн или нет,— он попадает в Национальную систему платежных карт, которая отправляет информацию по платежу, в частности МСС-код, банку. Если банк видит запрещенный МСС-код игорного бизнеса, он направит в НСПК информацию о том, что платеж отклонен, то есть операция будет заблокирована»,— объясняет он. Другой вопрос, что МСС-код может быть подменен и банк не сразу поймет, куда на самом деле был отправлен платеж. Также, по мнению господина Войлукова, инициатива не может никак повлиять на снятие наличных с кредитных карт в любом банкомате для их последующего использования в азартных играх.

Юлия Юрасова, Юлия Пославская