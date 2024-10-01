Йенс сдал, Марк принял

В Брюсселе 1 октября состоялась церемония смены генерального секретаря НАТО. После десяти лет на посту руководителя Североатлантического альянса норвежец Йенс Столтенберг сделал последние заявления в привычном для себя качестве и передал бразды правления экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. На ознакомительной пресс-конференции новоиспеченный генсек пообещал идти заданным его предшественником курсом, похвалил кандидатов в президенты США, особенно республиканца Дональда Трампа, рассказал о приоритетах своей работы и даже неожиданно для себя совпал во мнении с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если бы не каверзные вопросы журналистов, то всем могло бы показаться, что по взглядам новый генсек НАТО Марк Рютте (в центре) ничем не отличается от старого — Йенса Столтенберга

Фото: Harry Nakos, AP Если бы не каверзные вопросы журналистов, то всем могло бы показаться, что по взглядам новый генсек НАТО Марк Рютте (в центре) ничем не отличается от старого — Йенса Столтенберга

Фото: Harry Nakos, AP

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник состоялось знаковое событие. Йенс Столтенберг, руководивший альянсом с 2014 года и несколько раз по просьбе стран-членов продлевавший срок своего пребывания на ответственном посту, официально сдал полномочия и представил своего преемника экс-премьера Нидерландов Марка Рютте.

Несмотря на грядущий уход, господин Столтенберг даже в последние дни и недели не снижал активности и увлеченно комментировал происходящие события. В частности, он лично поддержал запрос Украины к союзникам разрешить ВСУ удары дальнобойными ракетами западного производства по целям в глубине российской территории, а также призвал членов НАТО не отказываться от предоставления дополнительной военной помощи Киеву из-за «безрассудной ядерной риторики» властей РФ.

Прощаясь с НАТО утром 1 октября, Йенс Столтенберг в очередной раз перечислил основные события в жизни альянса под его руководством — от расширения блока до 32 членов и увеличении в нем числа стран, тратящих на оборону 2% ВВП, до «огромной поддержки» Украины. Уходящий генсек признался, что покидает организацию «со смешанными чувствами», поскольку после десяти лет на посту ему «будет всего этого не хватать».

Тем не менее, представляя и благословляя своего преемника Марка Рютте, господин Столтенберг заверил, что экс-премьер Нидерландов обладает «подготовкой и опытом, чтобы стать великолепным генеральным секретарем».

Господин Рютте, в свою очередь, в долгу не остался и назвал Йенса Столтенберга «образцовым генсеком», который оставил в наследство «крепкий союз» и «задал высокую планку для своего преемника». Он заверил, что продолжит следовать заданным господином Столтенбергом курсом и «подготовит НАТО к будущим вызовам». В связи с этим новый генсек обозначил три приоритета в своей работе.

Во-первых, Марк Рютте собрался сохранять и приумножать мощь НАТО. По его словам, требуется больше инвестиций, расходов на оборону и инноваций, поскольку альянсу необходимо обеспечить безопасность 1 млрд человек.

Во-вторых, господин Рютте пообещал усилить поддержку Украины и ее сближение с альянсом. «В Европе не может быть надежной безопасности без сильной и независимой Украины»,— сказал новый генсек, отметив необходимость выполнить взятые союзниками перед Киевом финансовые и прочие обязательства.

И, наконец, третьим направлением своей работы Марк Рютте назвал укрепление отношений НАТО с партнерами, начиная от «уникального и важнейшего партнера» — Евросоюза — и заканчивая странами Индо-Тихоокеанского региона.

«Горю желанием засучить рукава и взяться за работу!» — заверил Марк Рютте.

По первым заявлениям господина Рютте могло сложиться впечатление, что в руководстве альянса произошла не более чем техническая замена, ведь тезисы, изложенные новым генсеком, ничем не отличались от заявлений его предшественника. Однако уже на пресс-конференции начали закрадываться сомнения, что Марк Рютте станет точной копией Йенса Столтенберга.

Во вступительной речи экс-премьер Нидерландов еще раз поблагодарил бывшего генсека за работу и страны-союзницы за возможность поруководить НАТО, а также вновь перечислил приоритеты собственной деятельности. И если бы пресс-конференция на этом и закончилась, то многие бы наверняка и не заметили бы разницы между старым и новым генсеком. Но журналистам, засыпавшим господина Рютте неудобными вопросами, эта разница начала проясняться.

Первым делом Марка Рютте спросили, поддерживает ли он запрос Украины на предоставление союзниками разрешения для ВСУ бить дальнобойными ракетами западного производства по целям в глубине территории РФ, напомнив, что Йенс Столтенберг в этом вопросе был предельно ясен и открыто поддерживал требование Киева.

— Давайте не будем забывать, что Украина ведет войну в целях самообороны… Украина имеет право на самооборону. И, как мы знаем, в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе. Таким образом, поддержка права Украины на самооборону означает, что она также может наносить удары по законным целям на территории агрессора. Но в конечном счете каждый союзник должен сам определять степень поддержки Украины… И надо понимать, что ни одно оружие само по себе не выиграет войну. Но, очевидно, это важная дискуссия,— пространно ответил господин Рютте.

— А вы-то поддерживаете просьбу Украины? — не дал уйти генсеку НАТО от прямого ответа журналист BBC.

— Я могу понять просьбу Украины. Я понимаю, поэтому я согласен с Йенсом Столтенбергом в этом вопросе и в том, что он говорил ранее. Но, в конце концов, каждый союзник должен сам решать, что он собирается делать. Например, США потратили десятки миллиардов долларов на поддержку права Украины на самооборону. Давайте проясним: Украина, скорее всего, не существовала бы сегодня как государство без поддержки США,— вновь начал рассуждать Марк Рютте, зачем-то вспомнив о США.

Некоторым показалось, что господин Рютте поддержал удары дальнобойным оружием по территории России, но на деле новый генсек НАТО прямо свою позицию не выразил.

Не смог господин Рютте ответить и на «простой вопрос» от Reuters — «выигрывает ли Украина войну?»

— Украина ведет эту войну в целях самообороны, и, как вы знаете, я абсолютно впечатлен тем, что делает Украина. Они проявили мужество, они также проявили творческий подход… Ситуация на поле боя непростая… С одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России. Но мы также стали свидетелями некоторых ограниченных успехов России на поле боя… Поэтому крайне важно, чтобы союзники предоставили дополнительную помощь,— сказал Марк Рютте.

Впрочем, если конкретные вопросы про Украину заставляли нового генсека НАТО проявлять чудеса изворотливости, то вопросы о США и непосредственно о Дональде Трампе, грозившем разобраться с европейскими союзниками за недостаточные траты на оборону и поддержку Киева, напротив, похоже, вдохновили господина Рютте.

Похвалив обоих кандидатов в президенты США — и республиканца Трампа, и демократку Камалу Харрис,— руководитель альянса внезапно принялся нахваливать господина Трампа, страх перед возможным возвращением которого в Белый дом многие партнеры Вашингтона в Европе едва скрывают. По словам Марка Рютте, во многом именно благодаря экс-президенту США союзники наконец-то начали тратить 2% ВВП на оборону. Бывший хозяин Овального кабинета удостоился похвалы от генсека и за предупреждения об угрозах, исходящих от Китая.

«Я работал с Дональдом Трампом четыре года. Я вел тесные переговоры с Камалой Харрис. Я очень уважаю их обоих»,— заверил Марк Рютте, вспомнив о годах своего премьерства и предложив не переживать за исход выборов в США.

Обрадовал нового генсека и вопрос, касавшийся заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что с приходом Марка Рютте политика НАТО никак не изменится.

«Что ж, позвольте мне сказать, что у Кремля по этому конкретному вопросу есть отличные источники, и я бы сам не смог бы сказать лучше, чем сказано в этом заявлении»,— оживился господин Рютте. Но все-таки допустил: «Очевидно, со временем вы увидите разные акценты по разным вопросам, разницу в стиле. Это неизбежно».

Алексей Забродин