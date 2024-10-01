С начала года в Сочи открыли 18 средств размещения

В Сочи с начала 2024 года открыли 18 новых средств размещения. Из них три отеля категории «пять звезд», рассказала начальник отдела развития гостиничного хозяйства министерства курортов Краснодарского края Дарья Езеева в ходе круглого стола по теме реновации отелей и здравниц. Мероприятие провела Ассоциация Отельеров (АМОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Госпожа Езеева отметила, что каждый четвертый отдыхающий в Краснодарском крае выбирает оздоровительный туризм. При этом половина объектов санаторно-курортной отрасли требует реновации. В Сочи с начала 2024 года открыли 18 средств размещения. К концу года в крае в целом ожидают выйти на уровень 2023-го, когда открыли 41 отель.

Также с начала года сочинские отельеры обновили 14 средств размещения. В их числе такие санатории, как «Мацеста», «Бирюза», «Адлеркурорт».

Ранее сообщалось, что в Сочи инвестируют 14,5 млрд руб. в реконструкцию санатория «Волна» в Хостинском районе. Завершить работы планируют до 2025 года. Также завершают строительство первого за 25 лет нового санатория — «Кристалл».

Вячеслав Рыжков