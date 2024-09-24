На реконструкцию санатория «Волна» в Сочи направят 14,5 млрд рублей
В реконструкцию сочинского санатория «Волна» в Хостинском районе курорта инвестируют 14,5 млрд руб. Завершить работы планируют до 2025 года, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на краевое министерство курортов.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В ведомстве отметили, что целью реконструкции является «сохранение объекта культурного наследия регионального значения». Инвестором проекта является АО «Санаторий "Волна"».
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Сочи в 1993 г. и занимается санаторно-курортной деятельностью. Гендиректор — Игорь Липовецкий. За прошлый год компания заработала более 18,1 млн руб., однако понесла 134 тыс. руб. убытков.
Ранее сообщалось, что в Сочи завершают строительство первого за 25 лет нового санатория — «Кристалл». Его готовность превышает 75%. В строительство также инвестировали около 14 млрд руб. Планируется, что объект достроят до конца года.