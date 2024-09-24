На реконструкцию санатория «Волна» в Сочи направят 14,5 млрд рублей

В реконструкцию сочинского санатория «Волна» в Хостинском районе курорта инвестируют 14,5 млрд руб. Завершить работы планируют до 2025 года, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на краевое министерство курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ведомстве отметили, что целью реконструкции является «сохранение объекта культурного наследия регионального значения». Инвестором проекта является АО «Санаторий "Волна"».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Сочи в 1993 г. и занимается санаторно-курортной деятельностью. Гендиректор — Игорь Липовецкий. За прошлый год компания заработала более 18,1 млн руб., однако понесла 134 тыс. руб. убытков.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершают строительство первого за 25 лет нового санатория — «Кристалл». Его готовность превышает 75%. В строительство также инвестировали около 14 млрд руб. Планируется, что объект достроят до конца года.

Вячеслав Рыжков