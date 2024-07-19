В Сочи достраивают первый за 25 лет санаторий

На территории Сочи завершается строительство первого за 25 лет нового санатория. Готовность санатория «Кристалл» составляет 75%, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу девелопера проекта компании ЛСР.

В компании заявили, что в строительство нового санатория инвестировали около 14 млрд руб. Ожидается, что объект достроят до конца 2024 года. Заработает новый санаторий уже в 2025 году.

«Кристалл» — девятиэтажный комплекс на 349 номеров. На его территории разместят, в частности, медицинский центр.

Также ЛСР строит в Сочи санаторий «Волна», занимается реконструкцией гостиницы приморская 1936 года постройки. На территории последней возведут два новых 28-этажных корпуса. В санатории «Волна» также будут реконструированный и современный корпуса, работы планируют завершить в следующем году.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram