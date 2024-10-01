«Синара-Девелопмент» выкупила землю из собственности РФ под «Товарным двором»

Компания «Синара-Девелопмент» выкупила земельный участок из собственности РФ под объектами комплекса «Товарный двор», которые застройщик выкупил у РЖД. Об этом «Ъ-Урал» рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев на форуме 100+ TechnoBuild. Напомним, компания выкупила комплекс за 3,8 млрд руб. на торгах еще в 2021 году под строительство жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы очень много времени потеряли на выкуп этого земельного участка. Как правообладатели объектов недвижимости на неразделенном земельном участке мы имеем право заявиться на выкуп и этот процесс занял несколько лет. На прошлой неделе мы зарегистрировали право собственности на земельный участок, на сегодняшний день все препоны, которые касаются ленд-девелопмента – сняты»,– рассказал Тимур Уфимцев.

По его словам, сейчас компания приступила к стадии «П,» активно возобновила работу по проекту планировки. Получить проект планировки планируют в первом квартале следующего года. «В бюджете 2025 года у нас в сентябре запланировано открытие продаж»,– добавил господин Уфимцев.

Как заявлялось ранее, на территории бывшего комплекса РЖД «Товарный двор» предусмотрено строительство жилых комплексов с паркингами, а также социальной инфраструктуры: образовательного центра, детских садов. Реализовать проект планируется за 7–10 лет.

Мария Игнатова