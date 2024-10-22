Трактор примирения

В условиях ограниченных ресурсов и невозможности удовлетворить все запросы регуляторам, работающим над механизмами господдержки тех или иных отраслей, приходится проявлять гибкость. Один из таких примеров — сложившаяся ситуация на рынке сельхозтехники, где предлагаемое сегодня решение, судя по всему, не устроит полностью ни одну из заинтересованных сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая на днях на заседании бюджетного комитета Госдумы, глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что министерство рассматривает повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику, о чем просили машиностроители и против чего категорично выступают сельхозпроизводители. По его словам, полученные средства от повышения платежа планируется направить на механизмы поддержки спроса, в том числе на программы «Росагролизинга».

Одновременно министр сообщил о планах трансформировать с 2025 года механизмы поддержки сельхозмашиностроения таким образом, чтобы сделать их более избирательными. То есть перенаправить прямые субсидии из бюджета только на те виды техники, которым поддержка требуется в первую очередь. «На наш взгляд, нужно поддерживать то, что упало сейчас сильнее всего. А сильнее всего у нас упала навесная техника и разная мелкосерийная»,— цитирует «Интерфакс» господина Алиханова.

Вопрос исчерпания лимитов по программе субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику неоднократно поднимался в последнее время машиностроителями, которые включали этот фактор в число причин негативной динамики на рынке. В январе—июле, согласно «Росспецмашу», продажи российской сельхозтехники в стране сократились на 10,9% год к году, до 127,7 млрд руб., а выпуск в штуках снизился в таких сегментах, как зерноуборочные комбайны, тракторы и сеялки. Как отмечали в ассоциации, всей отрасли требуется на субсидии 20 млрд руб. в год, что более чем в два раза превышает объем текущего финансирования.

Сельхозпроизводители же наверняка снова будут критиковать инициативу повышения утилизационного сбора, говоря о и без того растущей себестоимости, угрозах роста цен на продовольствие и сложностях замены импортной техники на отечественные аналоги.

Возможно, предлагаемый «компромисс» призван уравнять лоббистские группы двух участников рынка, интересы которых часто не совпадают, примирив тех с ситуацией, что каждой стороне придется свыкаться с вынужденными сложностями. А ведь опыт разрешения таких коллизий в бизнесе пригодился бы и в других отраслях. Например, в поиске баланса между интересами производителей химического сырья и готовой продукции, угольными компаниями и ОАО РЖД, поставщиками и торговыми сетями.

Анатолий Костырев