Трактор примирения
Анатолий Костырев о поиске баланса господдержки
В условиях ограниченных ресурсов и невозможности удовлетворить все запросы регуляторам, работающим над механизмами господдержки тех или иных отраслей, приходится проявлять гибкость. Один из таких примеров — сложившаяся ситуация на рынке сельхозтехники, где предлагаемое сегодня решение, судя по всему, не устроит полностью ни одну из заинтересованных сторон.
Анатолий Костырев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Выступая на днях на заседании бюджетного комитета Госдумы, глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что министерство рассматривает повышение утилизационного сбора на сельхозтехнику, о чем просили машиностроители и против чего категорично выступают сельхозпроизводители. По его словам, полученные средства от повышения платежа планируется направить на механизмы поддержки спроса, в том числе на программы «Росагролизинга».
Одновременно министр сообщил о планах трансформировать с 2025 года механизмы поддержки сельхозмашиностроения таким образом, чтобы сделать их более избирательными. То есть перенаправить прямые субсидии из бюджета только на те виды техники, которым поддержка требуется в первую очередь. «На наш взгляд, нужно поддерживать то, что упало сейчас сильнее всего. А сильнее всего у нас упала навесная техника и разная мелкосерийная»,— цитирует «Интерфакс» господина Алиханова.
Вопрос исчерпания лимитов по программе субсидирования скидок на российскую сельхозтехнику неоднократно поднимался в последнее время машиностроителями, которые включали этот фактор в число причин негативной динамики на рынке. В январе—июле, согласно «Росспецмашу», продажи российской сельхозтехники в стране сократились на 10,9% год к году, до 127,7 млрд руб., а выпуск в штуках снизился в таких сегментах, как зерноуборочные комбайны, тракторы и сеялки. Как отмечали в ассоциации, всей отрасли требуется на субсидии 20 млрд руб. в год, что более чем в два раза превышает объем текущего финансирования.
Сельхозпроизводители же наверняка снова будут критиковать инициативу повышения утилизационного сбора, говоря о и без того растущей себестоимости, угрозах роста цен на продовольствие и сложностях замены импортной техники на отечественные аналоги.
Возможно, предлагаемый «компромисс» призван уравнять лоббистские группы двух участников рынка, интересы которых часто не совпадают, примирив тех с ситуацией, что каждой стороне придется свыкаться с вынужденными сложностями. А ведь опыт разрешения таких коллизий в бизнесе пригодился бы и в других отраслях. Например, в поиске баланса между интересами производителей химического сырья и готовой продукции, угольными компаниями и ОАО РЖД, поставщиками и торговыми сетями.