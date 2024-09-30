Чем будет заниматься новое управление

Согласно положению об управлении по госполитике в гуманитарной сфере, утвержденному указом президента от 26 августа, к его основным функциям, в частности, относятся:

анализ и прогнозирование общественных процессов в РФ и мире, связанных с культурной политикой и историческим просвещением;

мониторинг реализации государственной культурной политики и госполитики в области исторического просвещения;

подготовка предложений президенту по вопросам реализации программ, направленных на сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также по вопросам развития креативных индустрий;

участие в подготовке законопроектов, указов, распоряжений и поручений президента, экспертиза проектов федеральных законов по вопросам, относящимся к ведению управления;

обеспечение взаимодействия АП с органами власти, образовательными и научными организациями по вопросам координации деятельности по созданию учебников по гуманитарным наукам, а также взаимодействия с государственными фондами, занимающимися поддержкой культурно-гуманитарных проектов и проектов в области исторического просвещения;

подготовка предложений президенту и главе АП по вопросам подготовки кадров в области культуры и научно-педагогических кадров в области исторического просвещения;

подготовка совместно с управлением пресс-службы и информации и управлением по общественным связям и коммуникациям предложений руководителю АП по взаимодействию со СМИ;

подготовка по согласованию с управлением по вопросам госслужбы и управлением по госнаградам предложений президенту по кадровым вопросам и вопросам награждения госнаградами общественных деятелей, деятелей культуры, ученых-историков, преподавателей гуманитарных наук;

участие совместно с контрольным управлением президента в проверках исполнения федеральных законов, указов, распоряжений и поручений президента по вопросам, относящимся к ведению управления.