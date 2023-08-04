Софт сменил гражданство

EPAM Systems завершила продажу российских активов, о которой объявила еще в сентябре 2022 года. Покупателем выступила группа «Рексофт», 20% которой принадлежит структурам Владимира Потанина. Условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп. По данным “Ъ”, для оплаты «Рексофт» привлек кредитные средства. Аналитики оценивают стоимость бизнеса EPAM в 10–15 млрд руб., но допускают, что в текущих условиях сумма сделки могла быть существенно меньше. По словам участников рынка, последний год EPAM занималась релокацией разработчиков и завершала старые контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vasily Fedosenko / Reuters Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

EPAM Systems продала ООО «Эпам Систэмз» группе «Рексофт», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Эту информацию подтвердили “Ъ” в «Рексофт». Там уточнили, что группа приобрела 100% RNT Group, которая является правообладателем ООО «Эпам Систэмз». По условиям соглашений с EPAM Systems Inc., группа не может использовать бренд EPAM. Условия сделки не содержат опцион на обратный выкуп, ее сумма не раскрывается. Источник “Ъ” на IT-рынке утверждает, что «Рексофт» привлек кредитные средства.

EPAM основана в Минске в 1993 году, позже штаб-квартира компании была перенесена в США. Компания разрабатывает ПО и цифровые платформы, занимается консалтингом, офисы находятся более чем в 40 странах. Объем продаж во втором квартале упал на 2,1%, до $1,17 млрд, чистая прибыль выросла в 6,5 раза, до $120 млн.

В апреле 2022 года головная структура объявила об уходе с российского рынка, соглашение о продаже активов было подписано 7 сентября. Уложиться в срок сторонам не удалось, условия соглашения пересматривались в начале года, сообщала EPAM в феврале.

По информации EPAM, продажа российского бизнеса завершена 26 июля, в третьем квартале компания планирует отразить убыток от продажи в размере около $18,4 млн. Он включает признание накопленного убытка от курсовых разниц, относящегося к дочерней компании, которая сейчас включена в состав прочего совокупного убытка.

ООО «Эпам Систэмз» зарегистрировано в 2001 году. В 2022 году компания сократила выручку на 47,6%, до 15 млрд руб. Компания получила чистый убыток в 3 млрд руб. против прибыли в 5,5 млрд руб. в 2021 году. Клиентами EPAM в России были ВТБ, «Газпром-нефть», S7, «Пулково», «Почта России» и другие крупные российские компании. По словам гендиректора RNT Group Евгения Грачева, компания работала с «крупнейшими российскими корпорациями, в том числе с госучастием»: «Доля этого сегмента рынка в портфеле клиентов составляла порядка 85–90%». «Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик цифровых решений для финансовой сферы, госсектора, ритейла, транспорта, логистики и других отраслей. В апреле 2022 года 20% в компании получил «Интеррос». Основными держателями акций выступают основатели компании: Александр Егоров, Виктор Козлов и Дмитрий Рудаков. По итогам 2022 года выручка группы увеличилась на 15,8%, до более 1,73 млрд руб.

EPAM в первую очередь специализируется на решениях, связанных с использованием облачных технологий: миграция в облака, создание дата-платформ, машинное обучение и ML-OPS (в основном на платформах Azure и Amazon), поясняет директор «S+Консалтинг» Евгений Романенко: «После введения санкций продавать такие решения российским клиентам стало невозможно, в том числе из-за сложностей с проведением платежей и получением средств. Поэтому на протяжении последнего года компания занималась релокацией разработчиков и фактически завершала старые контракты».

Головная ЕPАМ через сделку «страхует себя от обвинений в том, что у нее присутствуют интересы в РФ, и полностью разрывает любые отношения со старыми российскими клиентами», отмечает управляющий партнер Evapps Руслан Ишмухамедов.

Релокация большинства сотрудников EPAM могла негативно повлиять на качество и объемы разработки в компании, в этом контексте сделка с «Рексофт» положительно отразится на отношениях с клиентами, поможет восстановить сократившийся штат, усилить экспертизу, считает инвестиционный аналитик s20 Capital Андрей Шарлай: «Без полной информации мы можем оценить стоимость компании по классическим методам в диапазоне 10–15 млрд руб.». Однако, уточняет он, с учетом дополнительных обстоятельств (сокращение активов и штата, а также желание собственников продать актив) сумма могла быть на порядок меньше.

Юлия Тишина, Татьяна Исакова