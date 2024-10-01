Вторые выйдут на первый план

Напарники демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа по борьбе за Белый дом — Тим Уолз и Джей Ди Вэнс — 1 октября выйдут в прямой эфир на CBS News, чтобы схлестнуться на единственных дебатах, предусмотренных для кандидатов в вице-президенты США. Как правило, словесный поединок между «вторыми номерами» представляет собой лишь политическое зрелище и не оказывает особого влияния на ход гонки. Однако нынешние дебаты «вторых» могут стать исключением. Между Дональдом Трампом и Камалой Харрис идет настолько равная борьба, что любой, даже минимальный, импульс, полученный одним их них по результатам дебатов между кандидатами в вице-президенты, может оказаться крайне важным. Кроме того, господа Уолз и Вэнс — выходцы со Среднего Запада, где расположены два колеблющихся штата, исход выборов в которых могут решить считаные проценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Carlos Osorio / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Америка с нетерпением ждет 1 октября, когда в прямой эфир на CBS News в девять вечера по нью-йоркскому времени выйдут Тим Уолз и Джей Ди Вэнс. Учитывая, что после дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, состоявшихся 10 сентября на ABC News, республиканец отказывается от повторного выхода на ринг с демократкой, грядущее словесное противостояние двух напарников основных претендентов на Белый дом может стать последними дебатами в президентской гонке-2024.

Впрочем, повышенное внимание к схватке господ Уолза и Вэнса приковано не только по этой причине. Во-первых, за месяц с небольшим до выборов в гонке по-прежнему нет явного фаворита. Согласно подсчетам портала RealClearPolitics, в общенациональном масштабе Камала Харрис по усредненным показателям опросов обходит Дональда Трампа всего лишь на 2%, тогда как в семи колеблющихся штатах политики то и дело меняются местами. На 30 сентября республиканец в среднем лидирует в четырех штатах, а демократка — в трех, хотя еще накануне счет был 4:3 в пользу госпожи Харрис. Таким образом, даже минимальный импульс, заработанный победителем дебатов 1 октября, может пригодиться одной из кампаний.

Во-вторых, губернатор Миннесоты Тим Уолз и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс представляют Средний Запад, где расположены два важнейших колеблющихся штата — Висконсин и Мичиган. Американские СМИ и аналитики предполагают, что эта особенность их биографий может оказаться чуть ли не ключевой в контексте внимания избирателей к грядущему поединку. Другими словами, если в общенациональном масштабе кандидаты в вице-президенты, возможно, и не окажут большого влияния на ход гонки, то зацепить голоса земляков вполне даже могут.

При этом, несмотря на «корни» Тима Уолза и Джей Ди Вэнса, их восприятие Среднего Запада диаметрально противоположно. Демократ пытается представить этот регион США как некий уютный мир заботливых соседей, где футбольные тренеры становятся губернаторами и даже борются за пост вице-президента. Республиканец же рисует довольно мрачную картину, описанную в его автобиографической книге «Элегия деревенщины», где Средний Запад — это наркомания, алкоголизм, распадающиеся семьи и наплыв мигрантов, отравляющих жизнь простым американцам. Однако, как и в случае господина Уолза, господин Вэнс предлагает на собственном примере историю успеха, когда мальчик, переживший трудное детство, поступает в Йель, становится сенатором США, а затем борется за пост вице-президента.

В-третьих, внимание к дебатам 1 октября объясняется еще и ораторскими способностями Тима Уолза и Джей Ди Вэнса, которые, возможно, даже лучше, чем у их боссов.

Например, господин Вэнс за последние месяцы стал завсегдатаем продемократических телеканалов, нисколько не теряясь в отстаивании консервативных позиций на либеральных площадках. И хотя некоторые его заявления — будь то о «бездетных кошатницах» или о мигрантах из Гаити, поедающих кошек, уток и собак простых американцев,— вызывали волны критики и недоумения, даже, казалось бы, в проигрышных ситуациях он всегда находил что ответить.

О способностях же господина Уолза лучше всего, пожалуй, говорят распространяемые республиканцами мемы, которые зачастую изображают губернатора Миннесоты рядом с Камалой Харрис в виде аварийного шкафчика с надписью «Разбить в случае чрезвычайной ситуации», намекая, что она не способна к импровизации и, если выступление заранее не подготовлено, ей может понадобиться помощь.

По мнению аналитиков, в некоторой степени перед республиканцем стоит более сложная задача. Дело в том, что Джей Ди Вэнс к концу сентября накопил достаточно большой антирейтинг: согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight, на 27 сентября одобрительно к напарнику Дональда Трампа относились 34,7% американцев, тогда как неодобрительно — 45,7%. Тим Уолз же, напротив, может похвастаться положительным сальдо по данному показателю: демократ пользуется одобрением 40,1% американцев, тогда как отрицательно к нему относятся 36,4%.

В связи с этим политтехнологи отмечают, что перед напарником Камалы Харрис стоит задача просто не напортачить во время дебатов, а перед Джей Ди Вэнсом — попытаться изменить мнение о себе у избирателей и подправить собственный рейтинг.

Так или иначе, избиратели и эксперты ждут от дебатов 1 октября яркого словесного поединка, а окажет ли он какое-либо влияние на ход гонки или просто развлечет публику, станет понятно примерно спустя неделю после завершения прямого эфира на CBS News, когда социологи опубликуют свежие опросы, учитывающие исход дискуссии кандидатов в вице-президенты.

Алексей Забродин