Малый бизнес на науке

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил анализ данных Росстата о научной деятельности малого бизнеса. Исследования и разработки в 2023 году осуществляли лишь 825 таких компаний, почти каждая вторая из них — научная организация. Общий объем внутренних затрат на ИР, выполненные собственными силами малых предприятий, невысок — в 2023 году он составил 45,8 млрд руб., около 3% от показателя по крупным и средним предприятиям. Информация о таких компаниях важна Белому дому в контексте планов по их господдержке ради технологического обеспечения экономики. В реестр для доступа к «технологическому» госфинансированию уже вписались 3,6 тыс. малых (включая средние) технологических компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый бизнес в российской науке оказался технически вооружен лучше, чем средние и крупные компании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Малый бизнес в российской науке оказался технически вооружен лучше, чем средние и крупные компании

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ИСИЭЗ на основе впервые проведенного Росстатом в 2024 году федерального наблюдения за научной деятельностью малого бизнеса проанализировали его участие в исследованиях и разработках (ИР) в 2023 году. Такие работы выполняли 825 предприятий, при этом почти каждое второе из них (54,4%) — это научная организация, каждое пятое (21,2%) занято в обработке (преимущественно высокотехнологичной), каждое десятое (10,8%) работает в области информации и связи (в основном разработка компьютерного ПО).

На начало 2024 года на малых предприятиях исследованиями и разработками занимались 20,2 тыс. человек — это лишь 3% от научного персонала в средних и крупных организациях.

В среднем на одно такое предприятие пришлось 24 работника, почти всемеро меньше, чем в крупной или средней организации (163 человека). При этом малые предприятия превзошли в 2023 году средние и крупные компании в техновооруженности — стоимость машин и оборудования в возрасте до пяти лет в расчете на одного исследователя у первых составила 2,5 млн руб. против 1,8 млн руб. у вторых.

Вместе с тем малый бизнес ограничен в финансировании исследований: общий объем их внутренних затрат на работы составил в 2023 году только 45,8 млрд руб., около 3% от того же показателя крупных и средних предприятий. Почти половина этих денег (47,9%) — собственные средства компаний, около четверти (по 24,5%) — бюджетные или средства прочих источников (бизнеса, вузов и т. д.), на фонды поддержки научной и научно-технической деятельности пришлось лишь 3%. Для сравнения: крупные и средние предприятия выполняют научные работы преимущественно за счет бюджетных средств (55,1%), за счет более активного участия в госзакупках и реализации нацпроектов и госпрограмм.

В то же время малые компании мобильны в апробации и освоении новых технологий и продуктов, быстро меняя производственные процессы и оперативно реагируя на потребности экономики и общества, отмечают в ИСИЭЗ.

Напомним, что Белый дом видит в малых технологических компаниях (МТК) драйвер для достижения технологического суверенитета, предоставляя им в том числе гранты и льготное кредитование ради генерации и отработки новых идей в сфере технологических инноваций. В реестре МТК числится уже более 3,6 тыс. таких компаний за счет включения в него представителей и среднего бизнеса.

Венера Петрова