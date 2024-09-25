Наука сдержанности

Средние и крупные компании планируют в ближайшие три года наращивать инвестиции в научные исследования и разработки, вместе с тем увеличение будет более сдержанным по сравнению с текущим периодом. Как показал экспресс-опрос, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) и РСПП, умеренный рост затрат на науку (менее 10%) до 2027 года прогнозируют более трети компаний — в 2021–2023 годах такие темпы наблюдались в среднем только у четверти (25%) предприятий. Ключевую роль в вопросе инвестиций бизнес отводит господдержке, однако получение помощи сопровождается рядом трудностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крупные и средние компании планируют увеличить свои инвестиции в научные исследования и разработки, при этом прогнозируемые темпы роста на ближайшие три года будут ниже нынешних. Как показало совместное исследование ИСИЭЗ и РСПП (в нем участвовали 66 компаний, преимущественно из высокотехнологичных отраслей промышленности), затраты бизнеса на НИОКР в 2021–2023 годах активно росли — в среднем 38% респондентов указали на их значительное (более 10%) увеличение. В перспективе до 2027 года сохранить подобные темпы планируют 36% опрошенных. Более трети компаний (40%) прогнозируют умеренный (до 10%) рост расходов, между тем в 2021–2023 годах соответствующая динамика наблюдалась в среднем только у порядка четверти предприятий. Еще 17% респондентов планируют оставить инвестиции на том же уровне, по 4% опрошенных ожидают снижения расходов на менее 10% и более 10% соответственно.

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Эксперты также выяснили, какие барьеры мешают бизнесу увеличивать расходы на НИОКР. Так, почти половина опрошенных (48% респондентов) ссылались на дефицит собственных средств, почти треть (32%) — на неопределенность экономической ситуации и более четверти (28%) — на недостаточный объем господдержки НИОКР. Сложность доступа к мерам господдержки и несоответствие действующих мер потребностям компаний отметили 24% и 20% опрошенных соответственно.

Вместе с тем именно господдержка корпоративных НИОКР играет ключевую роль в расходах компаний на исследования и разработки.

За последние три года более половины респондентов (54,4%) уже воспользовались такой помощью, еще 30% планируют это сделать, отмечают аналитики ИСИЭЗ. Самыми популярными мерами респонденты назвали субсидии на обеспечение затрат или части затрат (42%) и налоговые льготы — освобождение от НДС (35%), налоговый вычет с повышающим коэффициентом 1,5 (32%). Также востребованы различные форматы поддержки интеграции науки и бизнеса (35%) и гранты институтов развития (29%). При этом в наибольшей степени на динамику корпоративных затрат на НИОКР влияют госзакупки НИОКР (75%) и гранты институтов развития (75%). Вероятная причина — большинство компаний, вошедших в выборку, выполняют исследования и разработки по заказу государства или госкомпаний, указывают в ИСИЭЗ.

Однако получение господдержки сопряжено с рядом трудностей. Так, к топ-3 барьеров, по мнению респондентов, относятся сложные процедуры ее получения (59%), большие издержки администрирования и отчетности (57%) и высокие риски недостижения целевых показателей и штрафы (49%). Вместе с тем без решения этих вопросов невозможно повышение востребованности госпомощи со стороны бизнеса, отмечают в ИСИЭЗ. Напомним, что две трети внутренних затрат на исследования и разработки (66,6%) в РФ в 2023 году составили средства государства, на долю бизнеса пришлось чуть менее трети таких расходов (30,6%, в 2022 году — 28,9%, см. “Ъ” от 18 сентября). При этом согласно обновленной стратегии научно-технологического развития РФ (утверждена президентом 28 февраля 2024 года), в планах властей увеличить долю частных затрат к 2035 году до не ниже 50%.

Венера Петрова