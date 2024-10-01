Блогеры садятся на землю

Комитет Госдумы по аграрным вопросам в понедельник провел встречу с популярными сельскими блогерами. Депутаты опросили гостей о реакции общественности на аграрные инициативы власти, о степени проникновения в массы профильных программ и, самое главное, о способах привлечь молодежь «к земле». Выплаты и инфраструктура, как оказалось, решают далеко не все — не хватает «светлого образа» села в социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как свидетельствует даже беглый мониторинг соцсетей, ряды сельских блогеров ширятся, охваты аудитории растут, и иногда им даже удается убедить горожанина обзавестись не только домиком, но и хозяйством в деревне. В Думу блогеров пригласили как раз для того, чтобы они помогли найти привлекательные стороны сельской жизни: «Надеюсь, вместе с вами мы сможем сформировать образ села, куда придут поколения», — сказала зампред профильного комитета Юлия Оглоблина («Единая Россия»): Отрасль нуждается в «перезагрузке образа сотрудника», согласилась замминистра сельского хозяйства Ксения Шевелкина. По ее мнению, новый фермер должен выглядеть «современным и перспективным», особенно в глазах молодежи, которая воспринимает информацию блогеров лучше, чем какую бы то ни было другую.

О значимости имиджа гости были осведомлены едва ли не лучше чиновников и депутатов. Затронув множество жилищных, предпринимательских, бытовых и инфраструктурных проблем, приглашенные то и дело возвращались именно к имиджу, причем ориентиром для всех в этом смысле служил IT-сектор. Сейчас борьба села за умы людей «проиграна начисто», сетовал, например, Павел Шершаков (канал «Несовхоз», 145 тыс. подписчиков на YouTube):

«Нужно формировать образы героев агросектора, "агро-Масков", чтобы люди хотели стать такими же».

Без господдержки это нереально, ведь ежегодные затраты на «хороший медиаблог» исчисляются десятками миллионов рублей, поделился подсчетами блогер.

Село таких доходов не генерирует, развил эту мысль Айдар Калимуллин (3,6 млн подписчиков на YouTube) и рассказал, что пару лет назад вернулся «к земле» с красным дипломом агровуза, но работы так и не нашел. «Безысходность направила меня в русло блогерства»,— признался молодой человек, призвав развивать госпрограммы по деревенскому жилью и выдавать субсидии на собственные фермы. Важен, конечно, и образ успешного сельского бизнесмена, вернулся он к началу разговора, чтобы на селе «не стеснялись того, чем занимаются».

С образом возможны варианты, рассуждал Сергей Корнеев («Будни тракториста», 228 тыс. подписчиков на YouTube): «Подписчикам больше нравится, когда ты весь грязный, в мазуте, пропах топливом — это им весело, это их заряжает!» Контент из деревни — это «про ностальгию», уверял блогер, а вот в том, что кто-то в принципе захочет возвращаться на село, уверенности нет. «Что все-таки сделать?» — развела руками Юлия Оглоблина. «Я бы вспомнил советский опыт, а именно кинематограф,— подумав, ответил господин Корнеев. И сам тут же расстроился: — Рассказать, как доярка из Хацапетовки уехала в город и нашла мужчину,— это мы расскажем, а что-то наоборот… маловероятно».

Среди других мер он назвал развитие среднего аграрного образования и мягко намекнул на необходимость отказа от «оптимизации» школ и больниц на селе.

Специальность сама по себе тоже не обеспечивает тяги молодых людей к селу, поделился опытом Никита Токмаков (11,3 тыс. подписчиков в Telegram), с трудом отыскавший молодого помощника к себе в хозяйство. «Не хотят,— пожаловался он.— Почему? Не понимают, кем будут через пять—десять лет, не видят героев». Картинка сельской жизни обязана «быть красивой», заключил фермер: «Меня критикуют, мол, село надо показывать как есть. Но и IT — это скучное написание кода, а не сидение с ноутбуком за латте в кафе, сложная работа! И у нас сложная работа, но важен образ».

К концу мероприятия сомневающихся в зале не осталось. Вселять в молодых россиян и их родителей веру в карьеру на свежем воздухе) согласились и блогеры, и приглашенные эксперты, и общественники, и даже представители профильного банка, заключившие, что «образ счастливого человека, живущего на селе» решает куда больше, чем даже деньги.

Григорий Лейба