Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И праздник такой молодой, и снова октябрь впереди

В День воссоединения новых регионов Владимир Путин обратился к гражданам России и к школьникам Новороссии

В понедельник страна отметила День воссоединения новых регионов с Россией. Президент Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, поздравив всех сограждан «с этим поистине судьбоносным событием». После этого глава государства в формате видео-конференц-связи поучаствовал в открытии ряда объектов социальной инфраструктуры на воссоединившихся с РФ территориях.

Владимир Путин на торжествах в честь присоединения новых территорий присутствовал в видеоформате

Владимир Путин на торжествах в честь присоединения новых территорий присутствовал в видеоформате

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Владимир Путин на торжествах в честь присоединения новых территорий присутствовал в видеоформате

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

День воссоединения Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией был установлен федеральным законом от 28 сентября 2023 года и отмечался в России во второй раз. Памятная дата приурочена к церемонии подписания договоров о принятии этих регионов в состав РФ, которая состоялась в Кремле 30 сентября 2022 года.

Утром в понедельник на официальном сайте Кремля было опубликовано видеопоздравление Владимира Путина. В нем президент еще раз напомнил о событиях 2014–2022 годов на Украине, следствием которых стали начало специальной военной операции и «поистине судьбоносные» решения о принятии четырех новых регионов в состав РФ.

Их жителей господин Путин поблагодарил за стойкость и верность исторической памяти, а всех россиян — за сплоченность и патриотический настрой.

«Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты»,— пообещал глава государства.

Поздравлять граждан с праздником президент продолжил днем, когда в формате ВКС участвовал в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых регионах. В приветственном слове он напомнил, что с 2022 года там уже восстановлено 5,8 тыс. многоквартирных домов, 3,5 тыс. км дорог «и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тыс. объектов». «Знаю, что работа проведена действительно большая, и повторю: она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют»,— подчеркнул глава государства.

Выступивший следом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину о темпах реализации программы социально-экономического развития новых субъектов, шефстве над ними со стороны «старых», перезапуске их экономики, открытии там банковских отделений и т. п. «Каждый месяц мы видим значительные изменения,— доложил господин Хуснуллин.— В последний раз, возвращаясь из командировки, впервые посмотрел на Мариуполь ночью. Вы знаете, город прекрасно выглядит — как современный европейский город».

Первым объектом, который удаленно открыл президент, как раз стала мариупольская Центральная школа искусств в ДНР.

«Школу сделали красивой. Поначалу и не скажешь, что она похожа на школу»,— признался господину Путину один из ее учеников. Следом президента поблагодарил студент Азовского морского института. «Как организован учебный процесс, вас устраивает? — поинтересовался у него глава государства.— Или все-таки есть какие-то вещи, на которые хотели бы обратить внимание ваших преподавателей, организаторов этого процесса и мое, естественно?» «Я бы не сказал. Учебный процесс налажен отлично»,— отрапортовал в ответ юноша.

Следующие открытые объекты — детская спортивная школа №1 в Алчевске (ЛНР), где уже занимаются порядка 400 спортсменов, а также Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий. Выслушав доклад руководителя учебного заведения, Владимир Путин поинтересовался, функционирует ли при нем общежитие. «Дети в общежитии не живут»,— честно ответила руководительница. «Оно просто не готово?» — уточнил президент. «Нет, оно готово,— объяснила педагог.— Но так как мы находимся в зоне боевых действий, селить детей в общежитии нам не разрешают».

Корреспондент “Ъ” побывал в Луганске и оценил происходящие там перемены

В Запорожской области при участии Владимира Путина была открыта спортшкола №1 в Мелитополе, а в Херсонской области — главный корпус Херсонского технического университета. Также по видеосвязи выступили министры спорта, культуры и науки Михаил Дегтярев, Ольга Любимова и Валерий Фальков. В завершение президент объяснил, почему нельзя откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов в новых субъектах: «Люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно сейчас».

Завершился праздник митингом-концертом на Красной площади с участием Николая Расторгуева, Ларисы Долиной, Григория Лепса и других звезд. Сам Владимир Путин на мероприятии не присутствовал, но перед его началом на большом экране еще раз прокрутили утреннее видеообращение президента.

Андрей Прах, Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...