И праздник такой молодой, и снова октябрь впереди

В понедельник страна отметила День воссоединения новых регионов с Россией. Президент Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, поздравив всех сограждан «с этим поистине судьбоносным событием». После этого глава государства в формате видео-конференц-связи поучаствовал в открытии ряда объектов социальной инфраструктуры на воссоединившихся с РФ территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на торжествах в честь присоединения новых территорий присутствовал в видеоформате

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Владимир Путин на торжествах в честь присоединения новых территорий присутствовал в видеоформате

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

День воссоединения Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией был установлен федеральным законом от 28 сентября 2023 года и отмечался в России во второй раз. Памятная дата приурочена к церемонии подписания договоров о принятии этих регионов в состав РФ, которая состоялась в Кремле 30 сентября 2022 года.

Утром в понедельник на официальном сайте Кремля было опубликовано видеопоздравление Владимира Путина. В нем президент еще раз напомнил о событиях 2014–2022 годов на Украине, следствием которых стали начало специальной военной операции и «поистине судьбоносные» решения о принятии четырех новых регионов в состав РФ.

Их жителей господин Путин поблагодарил за стойкость и верность исторической памяти, а всех россиян — за сплоченность и патриотический настрой.

«Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты»,— пообещал глава государства.

Поздравлять граждан с праздником президент продолжил днем, когда в формате ВКС участвовал в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых регионах. В приветственном слове он напомнил, что с 2022 года там уже восстановлено 5,8 тыс. многоквартирных домов, 3,5 тыс. км дорог «и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тыс. объектов». «Знаю, что работа проведена действительно большая, и повторю: она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют»,— подчеркнул глава государства.

Выступивший следом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину о темпах реализации программы социально-экономического развития новых субъектов, шефстве над ними со стороны «старых», перезапуске их экономики, открытии там банковских отделений и т. п. «Каждый месяц мы видим значительные изменения,— доложил господин Хуснуллин.— В последний раз, возвращаясь из командировки, впервые посмотрел на Мариуполь ночью. Вы знаете, город прекрасно выглядит — как современный европейский город».

Первым объектом, который удаленно открыл президент, как раз стала мариупольская Центральная школа искусств в ДНР.

«Школу сделали красивой. Поначалу и не скажешь, что она похожа на школу»,— признался господину Путину один из ее учеников. Следом президента поблагодарил студент Азовского морского института. «Как организован учебный процесс, вас устраивает? — поинтересовался у него глава государства.— Или все-таки есть какие-то вещи, на которые хотели бы обратить внимание ваших преподавателей, организаторов этого процесса и мое, естественно?» «Я бы не сказал. Учебный процесс налажен отлично»,— отрапортовал в ответ юноша.

Следующие открытые объекты — детская спортивная школа №1 в Алчевске (ЛНР), где уже занимаются порядка 400 спортсменов, а также Северодонецкий колледж промышленно-строительных и бытовых технологий. Выслушав доклад руководителя учебного заведения, Владимир Путин поинтересовался, функционирует ли при нем общежитие. «Дети в общежитии не живут»,— честно ответила руководительница. «Оно просто не готово?» — уточнил президент. «Нет, оно готово,— объяснила педагог.— Но так как мы находимся в зоне боевых действий, селить детей в общежитии нам не разрешают».

В Запорожской области при участии Владимира Путина была открыта спортшкола №1 в Мелитополе, а в Херсонской области — главный корпус Херсонского технического университета. Также по видеосвязи выступили министры спорта, культуры и науки Михаил Дегтярев, Ольга Любимова и Валерий Фальков. В завершение президент объяснил, почему нельзя откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов в новых субъектах: «Люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно сейчас».

Завершился праздник митингом-концертом на Красной площади с участием Николая Расторгуева, Ларисы Долиной, Григория Лепса и других звезд. Сам Владимир Путин на мероприятии не присутствовал, но перед его началом на большом экране еще раз прокрутили утреннее видеообращение президента.

Андрей Прах, Григорий Лейба