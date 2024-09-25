Юань свопнулся

Объем операций «валютный своп» с Банком России сократился в два раза по сравнению с рекордным значением конца августа. Снижению ажиотажа в этом сегменте способствовало решение ЦБ почти вдвое повысить стоимость таких операций. Аналитики отмечают и локальное улучшение ситуации с ликвидностью как за счет перехода компаний в расчетах по юаневым облигациям на рубли, так и выкуп юаневых облигаций «Роснефтью», что дало рынку дополнительные 10 млрд CNY. Однако в ближайшие месяцы дефицит юаней может усилиться на фоне сезонного роста импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: faungg / Flickr Фото: faungg / Flickr

Объем операций «валютный своп» с Банком России к настоящему времени сократился более чем в два раза по сравнению с пиковым показателем конца августа. Согласно последним опубликованным данным, во вторник, 24 сентября, ЦБ предоставил банкам по этим операциям 15,44 млрд CNY (эквивалент 202,9 млрд руб.). Это более чем на 20% ниже результата предыдущего дня и более чем вдвое ниже максимума, установленного 30 августа (35,22 млрд CNY, эквивалент 421 млрд руб.).

Уверенное снижение объема операций продолжается вторую неделю подряд. Оно происходит на фоне повышения ставок по свопам, установленных Банком России. С 16 сентября ЦБ повысил надбавку к однодневному SHIBOR (межбанковская ставка по однодневным кредитам китайских банков) с 5,5 п. п. до 12 п. п. В результате, как отмечает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин, стоимость свопа поднялась с 7–7,5% годовых до 13,5–14% годовых в китайской валюте. «С учетом того что большинство рыночных ставок по заемным юаням были ниже, это привело к уменьшению более чем вдвое объема операций с ЦБ по заключению сделок "валютный своп" с юанем»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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Этим повышением регулятор хотел сократить активное использование свопов банками для закрытия текущих валютных дисбалансов и финансирования нового кредитования в юанях, отмечают участники рынка. О том, что банки используют свопы не по прямому назначению, заявляла 13 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Цель нашего инструмента — свопа — это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным»,— отмечала она.

Кроме того, общая дороговизна привлечения юаней вынуждает компании переходить на расчеты в рублях.

Например, «Совкомфлот» на днях сообщил о переходе на выплату купонов в рублях по своим юаневым облигациям, он разместил в марте 2023 года выпуск на 2,3 млрд CNY с купоном 4,95% годовых. «Есть еще несколько эмитентов юаневых облигаций, в проспектах которых предусмотрена возможность обслуживания долга в рублях»,— отмечает господин Кулагин.

Улучшению ситуации с ликвидностью в китайской валюте мог поспособствовать завершившийся в прошлую пятницу выкуп по оферте юаневых облигаций «Роснефти». Эмитент выкупил 11,25 млн облигаций, из которых 10,43 млн облигаций были выкуплены на общую сумму 10,441 млрд CNY (включая накопленный купонный доход (НКД)), а также 816,3 тыс. облигаций на сумму 10,7 млрд руб. (включая НКД). «После выкупа юаневых бондов часть проблем банков с превышением валютных активов над пассивами могла решиться, поэтому банки стали менее активно привлекать валюту»,— считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

Это привело к стабилизации индикатора RUSFAR CNY (расчет осуществляется на основе операций однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия), который рассчитывает Московская биржа. Третий день подряд ставка однодневного репо находится возле 13% годовых, тогда как большую часть месяца находилась в диапазоне 40–80% годовых.

Однако участники рынка сомневаются в устойчивости тренда на улучшение ситуации с юаневой ликвидностью. Как отмечает Владимир Евстифеев, сложности с внешними платежами сохраняются, при этом приближается сезон повышенной активности импортеров, что может только усилить спрос на юани внутри страны. Выкуп юаневых облигаций «Роснефтью» носил локальный характер, и для поиска ликвидности банки вынуждены будут искать другие источники финансирования. «Покупать валюту на рынке, активнее привлекать юаневые депозиты, передоговориться с клиентами по условиям кредитов, возможно, продавать валютные облигации»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Все это, по ее мнению, может привести к росту волатильности курса рубля.

Виталий Гайдаев