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Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 83,4 тысяч рублей

Екатеринбург занял 18 место в рейтинге городов России по уровню зарплат. Как следует из данных аналитиков «РИА Новости», в среднем в первом полугодии 2024 года жители столицы Урала зарабатывали 83,4 тыс. руб., что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На эти деньги они могут купить четыре фиксированных потребительских набора.

Виды Екатеринбурга

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нижний Тагил (Свердловская область) занял 60-е место (64,4 тыс. руб., +23,6%). По данным аналитиков, Тюмень заняла 10-е место, где средняя зарплата составила 87,9 тыс. руб. (+17,4%).

Напомним, возглавил рейтинг Новый Уренгой (ЯНАО), где средняя зарплата достигла 156,3 тыс. руб. Второе место занял Салехард, где жители в первом полугодии в среднем получали по 142,8 тыс. руб.

Полина Хабарова

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