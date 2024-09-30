Новый Уренгой возглавил рейтинг по уровню зарплат в РФ

Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) возглавил рейтинг городов России по уровню зарплат (156,3 тыс. руб.). Как следует из данных аналитиков «РИА Новости», на эти деньги можно купить 6,2 фиксированного потребительского набора, а за год зарплаты в городе выросли на 9,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Окружная столица заняла в рейтинге второе место, средняя зарплата в первом полугодии 2024 года составила 142,8 тыс. руб. (+12,3%). На эту сумму жители Салехарда могут купить 5,7 продуктовых наборов. Москва заняла третье место в рейтинге со средней зарплатой 160,3 тыс. руб. (+16,4%).

Пятое и шестое места в рейтинге заняли Сургут (115,1 тыс. руб., +10,9%) и Ханты-Мансийск (111,5 тыс. руб., +12,6%).

Полина Хабарова