Век Украины не видать

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина России и Украины Александра Пермякова, взорвавшего по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) автомобиль с писателем и общественным деятелем Евгением (Захаром) Прилепиным. Последний в ходе теракта выжил, в отличие от сопровождавшего его охранника. По приговору осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима, а первые пять лет проведет в тюрьме. Именно на пожизненном сроке для подсудимого ранее настаивала в прениях прокурор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на сотрудничество со следствием, Александр Пермяков получил максимальное наказание

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Несмотря на сотрудничество со следствием, Александр Пермяков получил максимальное наказание

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для оглашения приговора 31-летнего Александра Пермякова, весь процесс над которым прошел в маленьком зале суда, привели в более просторный зал. Его сразу же атаковали журналисты. Их интересовало, сколько ему заплатили и почему он не раскаялся. Последний вопрос подсудимый проигнорировал. А на первый ответил вопросом на вопрос: «А вашим убийцам разве не платят?» От дальнейших комментариев подсудимый воздержался.

Для того чтобы огласить приговор, судье Роману Владимирову потребовалось около десяти минут. Он признал Александра Пермякова виновным по всем пунктам обвинения, предъявленного ГСУ Следственного комитета РФ (СКР): совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ); прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ); незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление взрывных устройств (ч. 4 ст. 222, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), приобретение и хранение поддельного удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Самое суровое наказание — пожизненный срок — суд назначил подсудимому за совершение теракта и прохождение обучения террористической деятельности.

За остальные преступления Александр Пермяков был осужден на сроки от двух до двенадцати лет заключения, а по совокупности получил пожизненный срок в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также он выплатит штраф в размере 700 тыс. руб.

Поскольку Александр Пермяков добровольно сообщил следствию местонахождение одного из схронов с пистолетом и самодельным взрывным устройством (СВУ) в подмосковном поселке Алабушево (первоначально расправиться с писателем планировалось в столичном регионе), суд по одному из двух эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 222) подсудимого от уголовной ответственности освободил «в связи с деятельным раскаянием».

Покушение на писателя произошло в деревне Ярки Нижегородской области 6 мая 2023 года около 10:40, когда он, сидя за рулем Audi Q7, отъехал от своего дома. Как установило следствие, завербованный СБУ ранее судимый уроженец Донецкой области Александр Пермяков заложил на грунтовой дороге два СВУ на основе противотанковых мин, из которых сработало одно. Позже господин Прилепин рассказывал, что за пять минут до случившегося он высадил из машины 11-летнюю дочь Лилию. В результате теракта погиб сидевший на пассажирском сиденье и охранявший писателя экс-участник батальона «Заря» Александр Шубин. Господин Прилепин получил тяжелые ранения, но выжил. На процесс он приехать не смог.

Как установило ГСУ СКР, то, что на майские праздники Захар Прилепин отправится на дачу, выяснил курировавший совершение преступления оперативник СБУ Сергей Журавкин. Он завязал с младшим сыном писателя Игнатом переписку в сети «ВКонтакте» под видом девушки, а затем передал информацию Александру Пермякову.

На протяжении нескольких месяцев Александр Пермяков следил за жертвой в Москве и области. Он также выезжал в Воронеж, где Захар Прилепин участвовал в фестивале «Русское лето». Однако от идеи совершить теракт в людных местах злоумышленники в итоге решили отказаться.

После задержания у Александра Пермякова помимо украинского и российского паспортов также нашли паспорт гражданина Казахстана на другое имя, который планировалось использовать для выезда в эту страну. Исполнитель признал вину. Но, несмотря на заявления назначенного ему адвоката о том, что он раскаялся, вряд ли это действительно так. Ведь в суде Александр Пермяков давать показаний не стал, воздержался он и от последнего слова. На следствии же он выразил сожаление лишь в том, что погиб Александр Шубин, а не Захар Прилепин. Как установил СКР, на подготовку теракта СБУ потратила в общей сложности около 1 млн руб., еще $20 тыс. Александру Пермякову обещали заплатить после выполнения задания.

Приговор фигурант встретил, не демонстрируя эмоций. Его адвокат от комментариев отказалась, но очевидно, что защита обжалует судебное решение. Ранее в ходе прений сторон адвокат Любовь Лисица просила назначить Александру Пермякову минимально возможный срок и не давать пожизненное лишение свободы, на котором настаивала прокурор. А суд так и поступил.

Мария Локотецкая