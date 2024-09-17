Повесть о настоящем террористе

Второй Западный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела Александра Пермякова, совершившего по заданию СБУ теракт в отношении писателя и общественного деятеля Евгения (Захара) Прилепина. Заседание прошло в отсутствие потерпевшего и свидетелей, ни один из которых не приехал на процесс. В ходе оглашения их показаний выяснилось, что жертвой террориста лишь по счастливой случайности не стала 11-летняя дочь писателя, которую тот за пять минут до взрыва высадил из автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пермяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Пермяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ожидалось, что 16 сентября состоится допрос потерпевшего Евгения Прилепина, однако писатель сообщил суду, что приехать не сможет, так как проходит лечение от полученных травм. Также не приехал на разбирательство Денис Шубин — брат погибшего в результате покушения охранника писателя Александра Шубина (позывной «Злой»).

Поскольку подсудимый на явке потерпевших настаивать не стал, прокурор Надежда Тихонова огласила их показания.

Господин Прилепин, несколько раз допрошенный в реанимации столичной больницы им. Семашко, рассказал, что в момент покушения служил по контракту в Росгвардии, занимал должность заместителя командира полка особого назначения №900 по военно-политической работе, а также сохранял за собой пост сопредседателя партии «Справедливая Россия», на время приостановив, впрочем, политическую деятельность. По словам писателя, в конце апреля 2023 года, вернувшись из ЛНР, он отправился на отдых в деревню Ярки поселка Пионерский Нижегородской области, где у его семьи было два дома. Вместе с господином Прилепиным в доме находилась его младшая дочь (Лилия, ей на тот момент было 11 лет), а старшая, Кира (ей исполнилось 17), проживала в другом доме. Супруга писателя в этот момент жила в Нижнем Новгороде.

По словам потерпевшего, 6 мая около 10:40 он вместе с сидевшим на пассажирском сиденье Александром Шубиным отъехал от дома на автомобиле Audi Q7. Через две минуты прогремел взрыв — как выяснилось впоследствии, на грунтовой дороге были заложены два СВУ на основе противотанковых мин, из которых сработало одно. Господин Прилепин сообщил, что за пять минут до случившегося он высадил из машины дочь. При этом он узнал в задержанном Пермякове человека, которого видел 5 мая, гуляя по поселку с собакой. На фотографиях, которые нашли в телефоне террориста, писатель Прилепин опознал свой старый дом в Ярках, а также автомобиль жены Hоnda, которым также периодически пользовался.

Второй потерпевший, брат погибшего 27-летнего охранника писателя, экс-участника батальона «Заря» Александра Шубина Денис Шубин, по существу дела пояснил немного. Он рассказал, что с господином Прилепиным его брат познакомился в 2016 году, а потом стал работать на него. О смерти брата Денис Шубин узнал из Telegram-каналов. Никакого иска к подсудимому он заявлять не стал, впрочем, как и Захар Прилепин, которому в результате взрыва машины был причинен материальный ущерб на 5,5 млн руб.

Допрошенные 14 свидетелей позволили ГСУ СКР в деталях установить, у кого после обучения на Украине террорист Пермяков в России снимал жилье, купил радиоловушки, квадрокоптер, радиоантенну, а также каким образом он получал деньги на текущие расходы.

Для последнего, как ранее писал “Ъ”, подсудимый использовал, в частности, проживавшую в Санкт-Петербурге родную сестру Ирину Заядную, которая ни о чем не подозревала и разрешила брату пользоваться своей банковской картой для получения денег. Также, как выяснилось, она одолжила брату сим-карту для звонков на Украину. Пермяков изложил близким версию о том, что приехал в Россию «на заработки».

Госпожа Заядная рассказала интересные факты о брате. Так, по ее словам, он не смог окончить и девять классов. Кода ему было 15 лет, Пермяков вместе с друзьями совершил преступление, «кого-то избив». По приговору Дружковского горсуда Донецкой области он получил семь лет колонии. На волю Пермяков вышел через четыре года, освободившись в 2012 году условно-досрочно, и стал перебиваться случайными заработками. Своего брата женщина охарактеризовала как скрытного и малообщительного человека, который не рассказывал о своих политических взглядах и «в открытую ни одной стороне не симпатизировал».

Задержавшие Пермякова сотрудники ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин, Екатерина Сиротина и Александр Соколов поведали, что, получив по рации сообщения о совершенном теракте, отправились «отрабатывать» возможные пути отхода преступника. Они заметили Пермякова в лесу, остановили и попросили предъявить документы. Тот начал путаться в ответах и говорить, что неподалеку у пруда «охотился на куропаток». Однако стражи порядка сразу же заподозрили неладное, поскольку никакого пруда в той местности не было, а при досмотре у задержанного нашли сразу три паспорта. Два из них, российский и украинский, были оформлены на Александра Пермякова, а третий — казахский – на другую фамилию. Достаточно быстро Пермяков признался, что это он подорвал автомобиль.

По данным следствия, местонахождение Прилепина обманом выведал у 19-летнего сына писателя Игната организовавший преступление куратор исполнителя, сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Журавкин. Он завязал с юношей переписку во «ВКонтакте» под видом девушки. Допрошенный на следствии Игнат Прилепин пояснил, что первое сообщение от некоей Поликарповой Иванки он получил 2 января 2023 года. В аккаунте девушки было указано, что ей 18 лет, она проживает в Москве, увлекается живописью и учится на лингвиста, многие ее страницы были посвящены СВО. По словам юноши, с девушкой он вел беседы на отвлеченные темы, они обсуждали увлечения, но иногда она спрашивала о его отце и интересовалась, где они сейчас. Вначале он отвечал как есть, но затем такие вопросы стали его настораживать и он поделился подозрениями с матерью. Но та лишь укорила сына за недоверчивость. Интересно, что даже после случившегося молодой человек, который уехал с дачи в Ярках 3 мая 2023 года в Нижний Новгород, не понял, что переписывается с одним из тех, кто готовил убийство его отца,— последнее сообщение «Иванка» написала Игнату на следующий день после покушения на Захара Прилепина, справившись о его здоровье.

Мария Локотецкая