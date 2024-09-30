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В ходе СВО погиб тюменский экс-футболист Николай Пальянов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший футболист ФК «Тюмень» Николай Пальянов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. По данным местных СМИ, ему был 21 год.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Играл за наш клуб — в "Тюмени-2003". С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи»,— рассказали в футбольном клубе о Николае Пальянове.

В селе Сладково Тюменской области простились с Иваном Бекеневым, погибшим на специальной военной операции (СВО). Он служил рядовым мотострелковой роты.

Полина Хабарова

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