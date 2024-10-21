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Коммерсантъ FM
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Труду придумывают знаменатель

Анастасия Мануйлова о том, почему важно делиться рабочей силой

Дефицит на российском рынке труда работников самых разных профессий начинает подталкивать компании к попыткам инноваций в условиях ограниченных ресурсов. И если, как уже ранее писал “Ъ”, автоматизация для большинства пока остается слишком дорогим решением, инвестиции, например, в платформы, позволяющие обеспечить шеринг (возможность поделиться) рабочей силой, выглядят вполне подъемными, а результат — приемлемым, хотя и не идеальным (см. “Ъ” от 14 октября). Обсуждать такие решения, отметим, уже начали работодатели в самых разных секторах экономики.

Анастасия Мануйлова

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Анастасия Мануйлова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Так, на прошлой неделе о дефиците, например, IT-специалистов заявляли практически на каждой сессии форума Finopolis, включая сессию Совкомбанка «Роль бизнеса в цифровизации благотворительности». Один из ее участников, глава фонда «Страна — детям» Игорь Пятница, так и сказал: НКО с благодарностью примут от компаний новые цифровые решения, но внедрять их попросту некому. Действительно, если с нехваткой кадров сталкиваются крупные предприятия, нетрудно представить масштаб этой проблемы в третьем секторе, по определению менее обеспеченном ресурсами.

На той же сессии был намечен и один из вариантов решения этой проблемы — это шеринг рабочей силы, в данном случае рабочих часов IT-специалистов. Модель такого шеринга предполагает, что работодатели выкладывают на единую платформу различные задачи, а те работники, которые потенциально готовы взяться за них, делают это в свободное от основной работы время. Очевидно, что специфика работы НКО предполагает, что выполнение таких заданий будет, скорее всего, бесплатным, однако схожие (за исключением этой особенности) решения сейчас разрабатывают и в сфере логистики — с похожей инициативой недавно вышла Ассоциация участников человекоемких отраслей. Она предложила создать пул рабочей силы, которой компании могли бы обмениваться с минимальными издержками — за счет создания единых стандартов оценки рабочих обязанностей, чтобы работодатели могли быстрее и точнее подбирать необходимых специалистов. Это также позволит предприятиям сократить свои финансовые затраты и снизить зависимость от высококвалифицированного управленческого персонала. Поможет такой подход и самим специалистам — они смогут быстрее выходить на более подходящую им с точки зрения квалификации работу, эффективнее применять личные навыки, управлять своей видимостью на рынке труда и рейтингом. Отметим, в сфере IT похожую единую систему оценки компетенции также можно внедрить — и попыткой ее создания сейчас уже занимается hh.ru, а уж искать в таких системах приработок или взять на себя кусочек благотворительного проекта — дело личного выбора.

Анастасия Мануйлова

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