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Комплекс «Этилен-600» обеспечен договорами на сырье до 2030 года

Комплекс ЭП-600 до 2030 года обеспечен договорами на сырье, поставляемое на производство. Об этом сообщил директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин в интервью «Ъ Волга-Урал».

«До 2030 года у нас уже определен объем поставляемого бензина», — рассказал Ленар Нагимуллин.

Основными поставщиками топлива для комплекса ЭП-600 выступят ТАИФ-НК и ТАНЕКО. Договорные обязательства уже заключили.

На вопрос корреспондента о возможной конкуренции компаний за топливо Ленар Нагимуллин отметил, что сырье, поставляемое на ЭП-600, отличается от сырья, которое реализуется на рынке.

Выпуск первой продукции этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске запланирован на декабрь этого года.

Диана Соловьёва

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