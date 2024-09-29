1 октября в Казани откроют первую очередь бульвара по ул. Серова

В Казани 1 октября откроют первую очередь бульвара по улице Серова, адаптированную для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На бульваре будут расположены места для отдыха и пешеходная зона.

Открытие начнется в 12:00. В программе мероприятия запланированы велозаезд для детей с инвалидностью, экскурсия с архитектором бюро «Мириада групп», которая будет переводиться на русский жестовый язык, и спектакль.

В 2023 году за бульвар на улице Серова больше всего проголосовали в выборе пространств для благоустройства. Вторую очередь бульвара планируют открыть в следующем году с учетом эксплуатации первого участка и пожеланий жителей города.

Диана Соловьёва