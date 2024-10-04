Платья букетов

В Музее Ива Сен-Лорана открылась чрезвычайно изящно собранная выставка «Les Fleurs d’Yves Saint Laurent». Она небольшая, но тема цветов как одна из главных в творчестве и жизни Сен-Лорана в ней вполне раскрыта. А попутно, в контексте, возникают еще и некоторые смыслы, напрямую с цветами не связанные.

Текст: Елена Стафьева

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В массовом сознании с цветами крепко-накрепко соединен один парижский модный дом — и это, конечно, Christian Dior. Но кураторы выставки Оливье Сайяр и Гаэль Мамен напоминают нам, что, начиная с первого же официального кутюрье, Чарльза Фредерика Ворта, цветы появлялись в моде в более чем достаточном количестве. Жак Дусе обожал гортензии, Поль Пуаре в традиции ар-нуво сделал своим знаковым цветком розу, ну а про камелии Габриэль Шанель все помнят. Эфемерность цветов, их хрупкость, их абсолютная красота всегда использовались модой не только как пространство метафоры, но и как важнейший декоративный элемент, эти смыслы выражающий. Но Ив Сен-Лоран тут занимает особенное место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ив Сен-Лоран, 1976

Фото: Pierre Boulat Ив Сен-Лоран, 1976

Фото: Pierre Boulat

Сен-Лоран вырос в алжирском городе Оране с его цветниками, потом подростком запоем читал Пруста с его цветочными метафорами (цитаты из Пруста помещены по всей выставке рядом с экспонатами). Поэтому, когда в 19 лет он начал работать ассистентом у Кристиана Диора, для центральной диоровской идеи женщин-цветов в юбках-венчиках, corolles, уже была подготовлена почва.

Но непосредственно в его карьере кутюрье, уже под собственным именем, цветы появляются, когда в 21 год он делает серию головных уборов с цветами для Bal des Tetes, «бала Голов» барона де Реде, состоявшегося 23 июня 1957 года в его Hotel Lambert на парижском острове Сен-Луи, где все гости должны были прийти в специально придуманных конструкциях, украшавших голову. Сен-лорановские эскизы к этим уборам сохранились и выставлены сейчас на выставке рядом с его фотопортретом с этого самого бала. И дальше на протяжении полувека цветы уже не покидали его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография SS 01 Фото: © Yves Saint Laurent © Guy Marineau Манжеты из коллекции FW 88 Фото: © Yves Saint Laurent © Sarah Braeck Платье «оммаж Пьеру Боннару» из коллекции SS 01 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves Летиция Каста на показе YSL SS 99 Фото: © Yves Saint Laurent © Guy Marineau Сэм Фоллс. «Изнеможение», 2022 Фото: © Sam Falls, Galerie Eva Presenhuber, Zurich / Vienne SS 96 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves SS 91 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves Эскизы для Bal des Tetes, 1957 Фото: © Fondation Pierre Berge – Yves Saint Laurent Bal des Tetes, 1957 Фото: © Andre Ostier / Association des Amis d’Andre Ostier Следующая фотография 1 / 9 SS 01 Фото: © Yves Saint Laurent © Guy Marineau Манжеты из коллекции FW 88 Фото: © Yves Saint Laurent © Sarah Braeck Платье «оммаж Пьеру Боннару» из коллекции SS 01 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves Летиция Каста на показе YSL SS 99 Фото: © Yves Saint Laurent © Guy Marineau Сэм Фоллс. «Изнеможение», 2022 Фото: © Sam Falls, Galerie Eva Presenhuber, Zurich / Vienne SS 96 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves SS 91 Фото: © Yves Saint Laurent © Droits reserves Эскизы для Bal des Tetes, 1957 Фото: © Fondation Pierre Berge – Yves Saint Laurent Bal des Tetes, 1957 Фото: © Andre Ostier / Association des Amis d’Andre Ostier

Сен-Лоран использовал цветы в виде вышивок и аппликаций, как Матисс использовал бумагу, покрытую разноцветной гуашью, для своих поздних коллажей, говорят нам кураторы. И, глядя на его платья, покрытые аппликациями из цветов, которые выставлены в самом начале выставки — от черного платья с юбкой в красных цветах из его первой кутюрной коллекции под собственным именем, YSL SS 62, до платья в зеленых цветах и листьях из коллекции haute couture SS 97,— с этим нельзя не согласиться.

В конце анфилады залов мы все время видим абстрактную картину современного американского художника Сэма Фоллса в желтых тонах, где угадываются цветочные мотивы. Собственно, и Сен-Лоран превращал свои цветы в цветовые пятна, как у Пьера Боннара,— например, в посвященной Прусту кутюрной коллекции SS 99. И даже в абстракцию, как в платье «Бугенвиллея» из коллекции, посвященной главному саду в его жизни, марокканскому Мажорелю. И конечно, тут есть самое знаменитое его цветочное платье — наряд невесты из кутюрной коллекции SS 99, в котором выходила Летиция Каста и который состоит фактически из цветочной гирлянды, обвитой вокруг ее тела, с пришитым к ней сзади розовым шлейфом.

На втором этаже, напротив подиума с платьями, висит еще одна картина Фоллса, написанная буквально в прошлом году среди провансальских лугов,— тоже, впрочем, абстрактная и в одном, коричневом, тоне, создающая нужный фон для многоцветия сен-лорановских нарядов.

Такие небольшие, но безупречно выстроенные выставки, сконцентрированные на одной теме, часто дают возможность увидеть нечто, напрямую с этой темой не связанное. Например, тут очень ясно видно, насколько вещи 1960-х, 1970-х и 1980-х были свободней и даже авангардней в объемах и силуэтах, чем вещи из последующей коллекции Сен-Лорана, haute couture SS 2001, и насколько старомодными выглядят его последние платья — отрезные по талии, с непременным поясом-бантиком. Эта эволюция от смелых и временами скандальных коллекций 1960-х, 1970-х и даже 1980-х к консервативным и сугубо декоративным 1990-м — тот путь, который прошел великий модельер Ив Сен-Лоран. Вместе с сопровождавшими его цветами.

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