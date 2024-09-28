В Тюмени планируют построить хоккейный стадион за 15 млрд рублей
В Тюмени планируют построить хоккейный стадион в районе Старого Тобольского тракта. Как сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на информационный центр Тюменской области, примерный объем инвестиций на реализацию проекта составит 15 млрд руб.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Подчеркивается, что вместимость ледовой аренды составит не менее 10 тыс. человек. Проект будет реализован за счет государственного-частного партнерства.
Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют построить велодорожки на участке от ул. Д. Менделеева до ул. 50 лет Октября за 42 млн руб. Работы будут выполнены до конца ноября текущего года. Кроме того, в городе строится транспортная развязка на пересечении трассы Тюмень — Екатеринбург за 5,7 млрд руб. По предварительным данным работы закончат в ноябре 2026 года.