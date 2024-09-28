В Тюмени планируют построить хоккейный стадион за 15 млрд рублей

В Тюмени планируют построить хоккейный стадион в районе Старого Тобольского тракта. Как сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на информационный центр Тюменской области, примерный объем инвестиций на реализацию проекта составит 15 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Подчеркивается, что вместимость ледовой аренды составит не менее 10 тыс. человек. Проект будет реализован за счет государственного-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют построить велодорожки на участке от ул. Д. Менделеева до ул. 50 лет Октября за 42 млн руб. Работы будут выполнены до конца ноября текущего года. Кроме того, в городе строится транспортная развязка на пересечении трассы Тюмень — Екатеринбург за 5,7 млрд руб. По предварительным данным работы закончат в ноябре 2026 года.

Мария Шараева