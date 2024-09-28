РАН: в большинстве стран СНГ Россия представлена как колониальное государство

В учебниках истории большинства стран постсоветского пространства Россию представляют как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях. К такому выводу пришли исследователи Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) по итогам исследования, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока и Китая.

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров рассказал РБК, что страны СНГ в основном указывают на урон культуре стран, присоединенных Россией, и уделяют меньше внимания тому, какой вклад в развитие этих стран привнесла Россия. Авторы исследования отметили, что продвижение искаженных исторических фактов формирует негативное отношение к России и может стать базой для развития русофобии в будущем.

В ИНИОН РАН обнаружили, что в казахстанских учебниках истории для восьмых классов Российскую империю описывают как страну, стремившуюся использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. В учебниках Азербайджана называют «военным вторжением» при поддержке «предательских сил» установление советской власти в стране.

В пособии по истории для учащихся академии МВД Узбекистана также указывается, что присоединение Средней Азии Российской империей принесло вред как национальной идентичности, так и экономике Узбекистана. К схожей позиции пришли в учебниках Ирана и Израиля: Израиль описывает СССР и Российскую империю как антисемитские государства, а Иран считает, что российская политика часто вмешивалась во внутренние дела страны, а поддерживаемая СССР партия послужила дестабилизации иранского общества, вызвав угрозу начала гражданской войны.

Более положительно оценивают влияние России в Таджикистане и Киргизии. Так, в киргизских учебниках пишут, что вхождение страны в состав СССР поспособствовало развитию народного хозяйства и образования, промышленности и переходу к оседлому образу жизни. Положительно оцениваются действия СССР в период гражданской войны в Таджикистане: в стране указывают, что советские войска были основной силой, защищающей местное население.

В августе МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для восьмого класса. В дипведомстве отмечали, что одна из глав учебника — «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» — представляет в искаженном виде события на Южном Кавказе конца XVIII—начала XIX веков. Позже Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении заявило, что в новых учебниках отредактируют главу, вызвавшую критику МИД РФ.

Никита Черненко