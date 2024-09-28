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Коммерсантъ FM
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Индия отказалась покупать газ с «Арктик СПГ 2» из-за санкций

Индия не планирует приобретать сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта «Арктик СПГ 2», заявил секретарь министерства нефти и газа страны Панкадж Джайн.

«Мы не будем закупать поставки с "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем никаких санкционных товаров. То, на что наложены масштабные санкции, мы не будем трогать»,— сказал господин Джайн журналистам, его слова приводит Reuters.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ. 2 ноября 2023 года он попал под санкции США, предполагающие запрет на все операции с «Арктик СПГ-2». В феврале 2024 года рестрикции ввела Великобритания. В конце июня 2024 года Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты.

26 сентября Великобритания обновила антироссийские санкции, куда вошли компании из Индии и ОАЭ, а также пять судов различных стран. Британские власти сочли, что эти компании участвуют «в поддержке правительства России». В начале сентября доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля, писал Bloomberg со ссылкой на данные агентства Argus по ценам на российское сырье.

Подробнее о ценах на нефть читайте в материале «Ъ» «Нефть сливает цены».

Ольга Семеновых

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