Трамп допустил еще одну встречу с Зеленским

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским допустил, что может приехать на Украину и встретиться с ним еще раз. На встрече Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Очень даже может состояться»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос журналиста Fox News. После этого господин Зеленский предложил американскому политику приехать на Украину. «Я приеду. Это отличная страна»,— ответил господин Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились сегодня, 27 сентября, в Нью-Йорке. Разговор продлился около 40 минут. По итогам встречи они дали комментарии прессе, в которых еще раз выразили свои позиции по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Это должно прекратиться, и президент хочет, чтобы это прекратилось. Я уверен, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, и это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливую сделку для всех»,— сказал господин Трамп. В ответ на вопрос о том, что именно он считает «справедливым», он сказал: «Пока еще рано об этом говорить». Владимир Зеленский же повторил, что, по его мнению, российские войска должны быть полностью выведены с территории Украины.

О встрече политиков — в публикации «Ъ» «Владимира Зеленского записали в демократы».