В поселке под Белгородом мать с ребенком ранены из-за попадания беспилотника в квартиру

В поселке Дубовое, расположенном в восьми километрах южнее Белгорода, украинский дрон попал в квартиру многоквартирного дома. В результате взрыва ранения получили два человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение кисти. Ее доставили в областную детскую клиническую больницу. Ее матери с резаной раной лица оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Помимо квартиры в результате взрыва осколками посекло семь автомобилей.

Также вечером под украинский удар попало приграничное село Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате обстрела на территории сельхозпредприятия повреждены два хранилища зерна, здание весовой, административное здание и дорожное полотно, также посечены колеса, кузов и кабина «КамАЗа». Днем в селе Петровка Белгородского района два движущихся автомобиля были атакованы дронами, из-за чего пострадал человек.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. За прошедшие сутки по территории региона были выпущены 54 боеприпаса и 28 беспилотников. В результате ранения получили три человека.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж