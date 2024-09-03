Недолог суд военный

Чуть более тридцати минут потребовалось военному суду, чтобы отправить на два месяца за решетку заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. По версии следствия, за «откат» в 20 млн руб. генерал способствовал заключению контрактов с бизнесменами на поставку обмундирования для армии. Преступление было совершено, когда будущий фигурант занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Сам генерал вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы отправить генерал-майора Валерия Муминджанова в СИЗО, суду потребовалось всего полчаса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Чтобы отправить генерал-майора Валерия Муминджанова в СИЗО, суду потребовалось всего полчаса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На арест в 235-й гарнизонный военный суд генерала Муминджанова привезли лишь под вечер в темно-зеленой «буханке» с надписью «Росгвардия». Назначенное на половину шестого вечера заседание началось с часовым опозданием. Все это время трем десяткам репортеров пришлось ждать адвоката, которая, как потом выяснилось, была предоставлена фигуранту, не имевшему собственного защитника.

Оказавшись в клетке, 55-летний генерал, одетый в серую футболку поло с длинными рукавами, лицо от камер не прятал и даже, казалось, с интересом взирал на репортеров. Наручники в зале суда с него почему-то не сняли.

«Ваш подзащитный признает вину?» — спросили журналисты его адвоката Карину Лубенец и получили отрицательный ответ.

Когда в зале появился судья, очевидно, еще не знакомый с судебными правилами генерал не поднялся со своего места.

Между тем председательствующий предложил сторонам заявить ходатайства. С первым — о проведении заседания в закрытом режиме — выступил следователь ГВСУ СКР полковник юстиции Коновалов. К ставшему уже традиционному доводу о необходимости сохранения тайны следствия он добавил аргумент о служебной тайне в области обороны, в том числе «касающейся СВО». «Полностью поддерживаю»,— высказал мнение прокурор. Не нашлось возражений ни у задержанного генерала, ни у его адвоката Лубенец, и прессу попросили покинуть зал.

Само заседание прошло в рекордно сжатые сроки: для того чтобы заслушать аргументы сторон и вынести решение, у судьи ушло около получаса. Арест генерала он санкционировал до 2 ноября.

Покидая суд, адвокат заявила, что не согласна с его решением и обжалует его в апелляции. От дальнейших комментариев госпожа Лубенец воздержалась. «Хочу подчеркнуть, что моему подзащитному даже не предъявлено обвинение, поэтому пока преждевременно о чем-либо говорить»,— добавила она.

Генерал Муминджанов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, он совершил его в период работы руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Этот пост генерал Муминджанов занимал с 2019 по февраль 2023 года. Следствие полагает, что за помощь в заключении договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд руб., в том числе в зону СВО, генерал получил от представителей коммерческих фирм взятку на сумму свыше 20 млн руб.

При этом в СКР дали понять, что это может стать не последним эпизодом, вмененным в вину генералу, у которого нашли в собственности недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн руб. Часть собственности, законность происхождения которой предстоит выяснить, была оформлена на его родных. СМИ, в частности, выяснили, что сын генерала Истам Муминджанов владеет двухкомнатной квартирой в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко, стоимость которой может оцениваться в 30 млн руб., а также автомобилем BMW X1 XDrive.

Сам же генерал Валерий Муминджанов отразил в декларации за прошлый год доход на сумму около 4 млн руб., а также указал, что вместе с женой владеет долями лишь в двух квартирах. На него также оказался зарегистрирован внедорожник Land Rover Freelander 2.

Вскоре в тот же 235-й суд следствие подаст ходатайство об аресте активов, так как за взятку предусмотрен крупный штраф. Впрочем, если генерал решит отправиться на СВО, его дело может не дойти до суда.

Мария Локотецкая