Недолог суд военный
Генерала, подозреваемого в коррупции, арестовали за полчаса
Чуть более тридцати минут потребовалось военному суду, чтобы отправить на два месяца за решетку заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. По версии следствия, за «откат» в 20 млн руб. генерал способствовал заключению контрактов с бизнесменами на поставку обмундирования для армии. Преступление было совершено, когда будущий фигурант занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Сам генерал вину не признает.
Чтобы отправить генерал-майора Валерия Муминджанова в СИЗО, суду потребовалось всего полчаса
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
На арест в 235-й гарнизонный военный суд генерала Муминджанова привезли лишь под вечер в темно-зеленой «буханке» с надписью «Росгвардия». Назначенное на половину шестого вечера заседание началось с часовым опозданием. Все это время трем десяткам репортеров пришлось ждать адвоката, которая, как потом выяснилось, была предоставлена фигуранту, не имевшему собственного защитника.
Оказавшись в клетке, 55-летний генерал, одетый в серую футболку поло с длинными рукавами, лицо от камер не прятал и даже, казалось, с интересом взирал на репортеров. Наручники в зале суда с него почему-то не сняли.
«Ваш подзащитный признает вину?» — спросили журналисты его адвоката Карину Лубенец и получили отрицательный ответ.
Когда в зале появился судья, очевидно, еще не знакомый с судебными правилами генерал не поднялся со своего места.
Между тем председательствующий предложил сторонам заявить ходатайства. С первым — о проведении заседания в закрытом режиме — выступил следователь ГВСУ СКР полковник юстиции Коновалов. К ставшему уже традиционному доводу о необходимости сохранения тайны следствия он добавил аргумент о служебной тайне в области обороны, в том числе «касающейся СВО». «Полностью поддерживаю»,— высказал мнение прокурор. Не нашлось возражений ни у задержанного генерала, ни у его адвоката Лубенец, и прессу попросили покинуть зал.
Само заседание прошло в рекордно сжатые сроки: для того чтобы заслушать аргументы сторон и вынести решение, у судьи ушло около получаса. Арест генерала он санкционировал до 2 ноября.
Покидая суд, адвокат заявила, что не согласна с его решением и обжалует его в апелляции. От дальнейших комментариев госпожа Лубенец воздержалась. «Хочу подчеркнуть, что моему подзащитному даже не предъявлено обвинение, поэтому пока преждевременно о чем-либо говорить»,— добавила она.
Генерал Муминджанов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, он совершил его в период работы руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Этот пост генерал Муминджанов занимал с 2019 по февраль 2023 года. Следствие полагает, что за помощь в заключении договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд руб., в том числе в зону СВО, генерал получил от представителей коммерческих фирм взятку на сумму свыше 20 млн руб.
При этом в СКР дали понять, что это может стать не последним эпизодом, вмененным в вину генералу, у которого нашли в собственности недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью свыше 120 млн руб. Часть собственности, законность происхождения которой предстоит выяснить, была оформлена на его родных. СМИ, в частности, выяснили, что сын генерала Истам Муминджанов владеет двухкомнатной квартирой в элитном ЖК «Маршал» на улице Маршала Рыбалко, стоимость которой может оцениваться в 30 млн руб., а также автомобилем BMW X1 XDrive.
Сам же генерал Валерий Муминджанов отразил в декларации за прошлый год доход на сумму около 4 млн руб., а также указал, что вместе с женой владеет долями лишь в двух квартирах. На него также оказался зарегистрирован внедорожник Land Rover Freelander 2.
Вскоре в тот же 235-й суд следствие подаст ходатайство об аресте активов, так как за взятку предусмотрен крупный штраф. Впрочем, если генерал решит отправиться на СВО, его дело может не дойти до суда.