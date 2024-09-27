Лавров провел переговоры с новым главой сирийского МИДа

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с недавно назначенным министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и укрепление российско-сирийских отношений. По итогам встречи министры подписали Декларацию «о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».

«В ходе беседы была подробно рассмотрена ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи ее комплексного урегулирования при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР»,— сообщил МИД России.

Также в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств уделили внимание ситуации в секторе Газа и резкому обострению обстановки в Ливане, который подвергся атакам Израиля.

«Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийских отношений. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной координации в ООН и на других многосторонних площадках»,— отметили в МИД.

Бассам Саббаг был назначен главой МИД Сирии 23 сентября. С августа 2023 года он занимал должность замглавы внешнеполитического ведомства, а до этого работал постпредом Сирии при ООН.

Подробнее об отношениях России и Сирии — в публикации «Ъ» «Ближний восточный».