Девушка с плакатов Мао

16 сентября в Нью-Йорке в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь — героиня и даже икона «великой культурной революции», зверски убившая директора своей школы. Позднее она благополучно уехала на деньги Компартии Китая в США, где и осталась жить. Время от времени публично раскаиваясь и критикуя «революцию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представительница хунвейбинов Сун Биньбинь (справа) и председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун

Фото: wikipedia.org Представительница хунвейбинов Сун Биньбинь (справа) и председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун

Фото: wikipedia.org

На дворе 1967 год. Видный китайский астрофизик Е Чжетай, профессор престижного Университета Цинхуа, стоит перед разъяренной толпой студентов, кричащей оскорбления и проклятия в его адрес. Его обвиняют в пропаганде буржуазных ценностей, допущении существования Бога в своих трудах и иных прегрешениях против светлых идей коммунизма. Когда ученый отказывается признать свою вину, толпа хватает физика и забивает его до смерти на глазах у дочери.

Все это — синопсис первой серии экранизации едва ли не самого популярного китайского романа последних десятилетий «Задача трех тел» от Netflix. Научная фантастика, но основанная на вполне реальных событиях. Может, видного астрофизика Е Чжетая никогда и не существовало. Но сцена с убийством ученого — самая яркая из возможных иллюстрация «великой пролетарской культурной революции» в Китае.

Ни с культурой, ни с революцией, ни даже с пролетариатом те события ничего общего, по сути, не имели. Это была бойня — с детским лицом. Лицом юной девушки, стоявшей на площади Тяньаньмэнь 18 августа 1966 года рядом с председателем Коммунистической партии Китая (КПК) Мао Цзэдуном. Девушки, которая завершила свой жизненный путь на другом конце света, в Нью-Йорке, 16 сентября 2024 года. Ее звали Сун Биньбинь.

Первая воительница народа

Сун оказалась на площади рядом с национальным лидером неслучайно. За пару недель до этого, 5 августа 1966 года, Мао Цзэдун вывесил в зале заседаний ЦК КПК свое дацзыбао «Огонь по штабам!». Это был призыв громить буржуазные элементы, которые отравляют китайское общество и мешают приходу коммунизма. Они, отмечал Мао, повсюду: в городах, в селах, в органах власти и в самой партии, в газетах, на заводах, в школах, университетах. Своим инструментом в борьбе по искоренению врагов народа Мао сделал не столько правоохранительные органы (враги и предатели могли окопаться и там), а молодежь — хунвейбинов, то есть «красногвардейцев».

В тот же день 17-летняя ученица экспериментальной средней школы при Пекинском университете вывесила собственное дацзыбао с призывом преследовать и бороться с учителями, которые противятся революционным идеям Мао и хоть сколько-нибудь симпатизируют буржуазным порядкам.

Призыв к насилию нашел отклик у других учеников школы. Хунвейбины определили очевидную цель — школьного директора Бянь Чжунъюнь. Несколько часов ученики избивали ее, выведя на сцену актового зала и надев на нее кандалы. Ее поставили на колени и начали бить деревянными дубинами с гвоздями. Когда 50-летняя женщина падала, ее поднимали и возобновляли истязание. Потом ее просто засунули в тележку для мусора, вывезли на школьный двор и оставили умирать под палящим солнцем. Чтобы нагляднее было.

Именно это убийство многими экспертами считается началом «культурной революции» 1966 года в Китае. За ним последовала череда других. Только за август и сентябрь по всей стране от рук подростков погибли, по подсчетам самой КПК, около 1,8 тыс. человек. В это число входит и около 40 человек, в убийстве которых Сун, как утверждали ее соратники, принимала непосредственное участие.

Фотогалерея С чего начиналась и к чему привела китайская «культурная революция» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1966 году председатель ЦК КП Китая Мао Цзэдун объявил о начале «культурной революции». Она была призвана противодействовать возможной «реставрации капитализма» в КНР и «бороться с внутренним и внешним ревизионизмом». По сути же серия идейно-политических кампаний была нацелена на то, чтобы устранить из руководящих органов партии всех несогласных с политикой Мао Цзэдуна Фото: AP В конце 1950-х годов наметился разлад в отношениях между КНР и СССР, что привело к расколу международного коммунистического движения. Мао Цзэдун видел угрозу собственной власти в Коммунистической партии Китая (КПК) после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде КПСС и провозглашенном курсе Хрущева на постепенную либерализацию в экономике. В свою очередь в СССР также были недовольны политикой Мао и отозвали всех советских специалистов, работавших в КНР. Апогеем конфликта между двумя странами стали столкновения на границе вокруг острова Даманский на реке Уссури Фото: AP Еще одной причиной для проведения «культурной революции» стал провал политики «большого скачка». В 1958 году в Китае был объявлен курс на строительство «нового Китая». Изначально направленный на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики, он обернулся одной из крупнейших трагедий китайского народа. Выбранный курс обошелся Китаю почти в $70 млрд, примерно 45 млн человек погибли от голода. Недовольные этим политическим курсом стали формировать оппозицию Фото: AP Начало «культурной революции» в Китае совпало с очередной кампанией «самокритики», которая заключалась в том, что китайцы (в том числе и партийцы) должны были в письменной форме изложить свои ошибки перед партией. Этой своеобразной традиции должен был последовать и председатель КНР Лю Шаоци (на фото), а также его соратники, что использовал в своих интересах Мао. На XI пленуме ЦК КПК разбиралось письмо Лю Шаоци, после чего он был отстранен от работы до тех пор, «пока Компартия Китая будет определять характер его ошибок». Лю Шаоци и его семья подвергались многочисленным допросам, возле их дома собирались демонстрации в поддержку Мао. В конечном итоге Лю Шаоци был заключен в тюрьму, где умер в 1968 году Фото: AP «Постановление о великой пролетарской культурной революции» от 8 августа 1966 года: «Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облеченных властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных ''авторитетов'' в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя»

На фото демонтированные статуи из буддистского храма Фото: AP Нечеткое определение классовых врагов пролетариата привело к «войне всех против всех». Наибольшее давление ощущали на себе бывшие феодалы, духовенство и интеллигенция. Бороться же с врагами стали молодые «бунтари» — хунвейбины (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие). Они формировали банды и искали «ревизионистов», которыми зачастую становились их преподаватели. Пойманных «бунтари» наряжали в шутовские колпаки, раскрашивали им лица и подвергали всяческим издевательствам

На фото 15-летняя школьница Мисс Чу, участница движения «бунтарей» Фото: AP Маршал КНР Линь Бяо, считавшийся правой рукой и наследником Мао Цзэдуна : «Ну, убивали людей в Синьцзяне: за дело убили или по ошибке — все равно не так уж много. Еще убивали в Нанкине и других местах, но все равно в целом погибло меньше, чем погибает в одной битве. Так что потери минимальны, так что достигнутые успехи максимальны, максимальны. Это великий замысел, гарантирующий наше будущее на сто лет вперед. Хунвэйбины — это небесные воины, хватающие у власти главарей буржуазии»

Уже в августе 1967 года все пекинские газеты начали называть тех, кто выступал против политики Мао «шныряющими по улицам крысам» и открыто призывали к их убийству. При этом арестовывать хунвейбинов (борцов с антимаоистами) запрещалось Фото: AP / Alessandro Casella Бесчинствам хунвэйбинов не только не мешали, но и способствовали. Так, Министерство транспорта КНР выделило «бойцам с врагами пролетариата» бесплатные поезда для поездок по стране с целью «обмена опытом». Фактически остановилась культурная жизнь страны. Закрывались книжные магазины, запрещалось продавать любые книги, кроме цитатника Мао, который стал средством не только идеологической, но и физической борьбы. Было зафиксировано множество случаев, когда книгой в твердой обложке до смерти забивали видных деятелей партии, выбивая из них таким образом «буржуазный яд» Фото: AP В театре выходили только «революционные оперы из современной жизни», написанные женой Мао Цзян Цин. Таким образом осуществлялась кампания за «социалистическое перевоспитание». Были сожжены все декорации и костюмы спектаклей Пекинской оперы. Сжигались монастыри и храмы, была снесена часть Великой китайской стены. Последнее было объяснено нехваткой кирпичей для «более необходимых» свинарников Фото: AP Зачастую хунвейбины нападали на людей, просто шедших по улицам. Многих останавливали и читали им цитаты Мао. Женщинам отрезали косы и сбривали крашеные волосы, раздирали слишком узкую одежду, разламывали туфли и каблуки. Давлению подверглись и владельцы лавок и магазинов, которых заставляли менять название. Во многих домах проходили обыски с целью доказать неблагонадежность хозяев. При этом хунвейбины часто занимались мародерством Фото: AP Большинство хунвейбинов были детьми из неблагополучных семей. Они с детства были приучены к жестокости. Однако скоро в их среде произошло расслоение по признаку происхождения. Банды поделились на «красных» (выходцы из семей интеллигенции и партработников) и «черных» (дети из неблагополучных семей). Вскоре они начали враждовать между собой Фото: AP В конечном итоге Мао был вынужден применить армию против ставших неуправляемыми хунвейбинов. Они были признаны «некомпетентными» и «политически незрелыми». Банды вступали в борьбу с армией, за что им грозило полное уничтожение. В сентябре 1967 года отряды и организации хунвейбинов были распущены. Главари были отправлены на сельскохозяйственные работы в провинции, некоторые были публично расстреляны Фото: AP Еще одной кампанией, проводимой в рамках «культурной революции» в Китае, стало появление школ кадров 7 мая (название они получили от «Замечаний…» Мао Цзэдуна, сделанных 7 мая 1966 года, в которых и было заявлено о создании этих школ). В 106 школах в 18 провинциях готовили 100 тыс. чиновников центрального правительства. Система обучения заключалась в том, что треть рабочего времени отводилась для занятий физическим трудом, треть — теорией и треть — организацией производства, управлением и письменной работой Фото: AP / HO Другая кампания заключалась в отправке студентов, рабочих и военных в села и называлась «Ввысь в горы, вниз в села». Фактически целью этой кампании было сослать неугодных подальше от центральной власти. Репрессиям подверглись более 350 тыс. человек (две трети из них — монголы), обвиненных в подпольной враждебной деятельности. Когда в связи с массовыми высылками в провинции Юньнань вспыхнули волнения национальных меньшинств, были казнены 14 тыс. человек Фото: AP Последствия «культурной революции» были еще более пугающими, чем последствия политики «большого скачка»: пострадали около 100 млн человек. Репрессиям подверглись около 5 млн членов партии. Они были заменены Мао на фанатичных последователей культа личности Фото: AP «Бунтарями» была уничтожена значительная часть культурного наследия китайского и других народов КНР: тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов, монастыри и храмы в Тибете, сохранившиеся к началу «культурной революции» Фото: AP Из решения ЦК КПК, 1981 год: «Культурная революция» не была и не может быть революцией или социальным прогрессом в каком бы то ни было смысле. Она была смутой, вызванной сверху по вине руководителя и использованной контрреволюционными группировками, смутой, которая принесла серьезные бедствия партии, государству и всему многонациональному народу» Фото: AP Следующая фотография 1 / 17 В 1966 году председатель ЦК КП Китая Мао Цзэдун объявил о начале «культурной революции». Она была призвана противодействовать возможной «реставрации капитализма» в КНР и «бороться с внутренним и внешним ревизионизмом». По сути же серия идейно-политических кампаний была нацелена на то, чтобы устранить из руководящих органов партии всех несогласных с политикой Мао Цзэдуна Фото: AP В конце 1950-х годов наметился разлад в отношениях между КНР и СССР, что привело к расколу международного коммунистического движения. Мао Цзэдун видел угрозу собственной власти в Коммунистической партии Китая (КПК) после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде КПСС и провозглашенном курсе Хрущева на постепенную либерализацию в экономике. В свою очередь в СССР также были недовольны политикой Мао и отозвали всех советских специалистов, работавших в КНР. Апогеем конфликта между двумя странами стали столкновения на границе вокруг острова Даманский на реке Уссури Фото: AP Еще одной причиной для проведения «культурной революции» стал провал политики «большого скачка». В 1958 году в Китае был объявлен курс на строительство «нового Китая». Изначально направленный на укрепление индустриальной базы и резкий подъем экономики, он обернулся одной из крупнейших трагедий китайского народа. Выбранный курс обошелся Китаю почти в $70 млрд, примерно 45 млн человек погибли от голода. Недовольные этим политическим курсом стали формировать оппозицию Фото: AP Начало «культурной революции» в Китае совпало с очередной кампанией «самокритики», которая заключалась в том, что китайцы (в том числе и партийцы) должны были в письменной форме изложить свои ошибки перед партией. Этой своеобразной традиции должен был последовать и председатель КНР Лю Шаоци (на фото), а также его соратники, что использовал в своих интересах Мао. На XI пленуме ЦК КПК разбиралось письмо Лю Шаоци, после чего он был отстранен от работы до тех пор, «пока Компартия Китая будет определять характер его ошибок». Лю Шаоци и его семья подвергались многочисленным допросам, возле их дома собирались демонстрации в поддержку Мао. В конечном итоге Лю Шаоци был заключен в тюрьму, где умер в 1968 году Фото: AP «Постановление о великой пролетарской культурной революции» от 8 августа 1966 года: «Ныне мы ставим себе целью разгромить тех облеченных властью, которые идут по капиталистическому пути, раскритиковать реакционных буржуазных ''авторитетов'' в науке, раскритиковать идеологию буржуазии и всех других эксплуататорских классов, преобразовать просвещение, преобразовать литературу и искусство, преобразовать все области надстройки, не соответствующие экономическому базису социализма, с тем чтобы способствовать укреплению и развитию социалистического строя»

На фото демонтированные статуи из буддистского храма Фото: AP Нечеткое определение классовых врагов пролетариата привело к «войне всех против всех». Наибольшее давление ощущали на себе бывшие феодалы, духовенство и интеллигенция. Бороться же с врагами стали молодые «бунтари» — хунвейбины (школьники и студенты) и цзаофани (молодые рабочие). Они формировали банды и искали «ревизионистов», которыми зачастую становились их преподаватели. Пойманных «бунтари» наряжали в шутовские колпаки, раскрашивали им лица и подвергали всяческим издевательствам

На фото 15-летняя школьница Мисс Чу, участница движения «бунтарей» Фото: AP Маршал КНР Линь Бяо, считавшийся правой рукой и наследником Мао Цзэдуна : «Ну, убивали людей в Синьцзяне: за дело убили или по ошибке — все равно не так уж много. Еще убивали в Нанкине и других местах, но все равно в целом погибло меньше, чем погибает в одной битве. Так что потери минимальны, так что достигнутые успехи максимальны, максимальны. Это великий замысел, гарантирующий наше будущее на сто лет вперед. Хунвэйбины — это небесные воины, хватающие у власти главарей буржуазии»

Уже в августе 1967 года все пекинские газеты начали называть тех, кто выступал против политики Мао «шныряющими по улицам крысам» и открыто призывали к их убийству. При этом арестовывать хунвейбинов (борцов с антимаоистами) запрещалось Фото: AP / Alessandro Casella Бесчинствам хунвэйбинов не только не мешали, но и способствовали. Так, Министерство транспорта КНР выделило «бойцам с врагами пролетариата» бесплатные поезда для поездок по стране с целью «обмена опытом». Фактически остановилась культурная жизнь страны. Закрывались книжные магазины, запрещалось продавать любые книги, кроме цитатника Мао, который стал средством не только идеологической, но и физической борьбы. Было зафиксировано множество случаев, когда книгой в твердой обложке до смерти забивали видных деятелей партии, выбивая из них таким образом «буржуазный яд» Фото: AP В театре выходили только «революционные оперы из современной жизни», написанные женой Мао Цзян Цин. Таким образом осуществлялась кампания за «социалистическое перевоспитание». Были сожжены все декорации и костюмы спектаклей Пекинской оперы. Сжигались монастыри и храмы, была снесена часть Великой китайской стены. Последнее было объяснено нехваткой кирпичей для «более необходимых» свинарников Фото: AP Зачастую хунвейбины нападали на людей, просто шедших по улицам. Многих останавливали и читали им цитаты Мао. Женщинам отрезали косы и сбривали крашеные волосы, раздирали слишком узкую одежду, разламывали туфли и каблуки. Давлению подверглись и владельцы лавок и магазинов, которых заставляли менять название. Во многих домах проходили обыски с целью доказать неблагонадежность хозяев. При этом хунвейбины часто занимались мародерством Фото: AP Большинство хунвейбинов были детьми из неблагополучных семей. Они с детства были приучены к жестокости. Однако скоро в их среде произошло расслоение по признаку происхождения. Банды поделились на «красных» (выходцы из семей интеллигенции и партработников) и «черных» (дети из неблагополучных семей). Вскоре они начали враждовать между собой Фото: AP В конечном итоге Мао был вынужден применить армию против ставших неуправляемыми хунвейбинов. Они были признаны «некомпетентными» и «политически незрелыми». Банды вступали в борьбу с армией, за что им грозило полное уничтожение. В сентябре 1967 года отряды и организации хунвейбинов были распущены. Главари были отправлены на сельскохозяйственные работы в провинции, некоторые были публично расстреляны Фото: AP Еще одной кампанией, проводимой в рамках «культурной революции» в Китае, стало появление школ кадров 7 мая (название они получили от «Замечаний…» Мао Цзэдуна, сделанных 7 мая 1966 года, в которых и было заявлено о создании этих школ). В 106 школах в 18 провинциях готовили 100 тыс. чиновников центрального правительства. Система обучения заключалась в том, что треть рабочего времени отводилась для занятий физическим трудом, треть — теорией и треть — организацией производства, управлением и письменной работой Фото: AP / HO Другая кампания заключалась в отправке студентов, рабочих и военных в села и называлась «Ввысь в горы, вниз в села». Фактически целью этой кампании было сослать неугодных подальше от центральной власти. Репрессиям подверглись более 350 тыс. человек (две трети из них — монголы), обвиненных в подпольной враждебной деятельности. Когда в связи с массовыми высылками в провинции Юньнань вспыхнули волнения национальных меньшинств, были казнены 14 тыс. человек Фото: AP Последствия «культурной революции» были еще более пугающими, чем последствия политики «большого скачка»: пострадали около 100 млн человек. Репрессиям подверглись около 5 млн членов партии. Они были заменены Мао на фанатичных последователей культа личности Фото: AP «Бунтарями» была уничтожена значительная часть культурного наследия китайского и других народов КНР: тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов, монастыри и храмы в Тибете, сохранившиеся к началу «культурной революции» Фото: AP Из решения ЦК КПК, 1981 год: «Культурная революция» не была и не может быть революцией или социальным прогрессом в каком бы то ни было смысле. Она была смутой, вызванной сверху по вине руководителя и использованной контрреволюционными группировками, смутой, которая принесла серьезные бедствия партии, государству и всему многонациональному народу» Фото: AP Смотреть

Впрочем, то, первое, убийство и стало причиной ее появления на площади Тяньаньмэнь рядом с великим Мао. О том, кто организовал публичное убийство Бянь Чжунъюнь и принял в нем непосредственное участие, «красногвардейцы» в тот же вечер сообщили второму секретарю Пекинского городского комитета партии. Тот передал сообщение выше по цепочке, и 18 августа Мао Цзэдун и Сун Биньбинь уже стояли бок о бок на площади перед многотысячной толпой «красногвардейцев». Сун торжественно повязала на рукав Мао красную повязку c надписью «хунвейбин». Он стал одним из них, а они — его главным инструментом в борьбе со всеми, кто мог помешать ему править.

Через пару дней уже весь Китай знал, что за девушка стояла на одной сцене с Мао. 20 августа она опубликовала статью в местной газете под своим новым именем, которым ее наделил Мао Цзэдун во время церемонии. Тогда она перестала быть Сун-«элегантной» (что значило имя Биньбинь) и превратилась в Сун Яоу, то есть «воительницу». А уже на следующий день статья была перепечатана в центральном органе ЦК КПК «Жэньминь жибао».

Генеральская дочка

Многие хунвейбины были детьми из неблагополучных семей. Но это правило не относится к главной героине движения. Сун Биньбинь была дочерью генерал-полковника Народно-освободительной армии Китая. Да не просто генерала, а самого Сун Жэньцюна, чье имя до сих пор с уважением произносят в стране. Он один из тех, кого в Китае называют «восемью бессмертными», принимавшими участие в создании Китайской Народной Республики. А еще он некоторое время возглавлял партийную организацию провинции Юньнань, а потом стал заведующим Организационным комитетом ЦК КПК.

Вероятно, именно это уберегло Биньбинь от участи многих хунвейбинов. Мао, не церемонившийся ни с врагами, ни с друзьями, в какой-то момент увидел, что дети выходят из-под контроля. Они принялись захватывать министерства, здания горкомов, предприятия, сражаться друг с другом за власть. Мао решил, что настало время покончить и с ними.

В конце концов власть должна быть его, а не их. И председатель КПК отправил против хунвейбинов армию. Почти все их лидеры были расстреляны или отправлены в концлагеря, а рядовые участники сами растворились в толпах сограждан.

Репрессии, кажется, не могли не коснуться Биньбинь. Весной 1968 года ее вместе с матерью поместили под домашний арест, а потом отправили с глаз долой подальше от столицы в, кажется, самый отдаленный и презираемый район страны — Внутреннюю Монголию. Для столичной девушки из хорошей семьи это, возможно, казалось чудовищно жестоким наказанием, но с ней бы не согласились «красногвардейцы», если бы воскресли, казненные или умершие в трудовых лагерях в той же Внутренней Монголии.

Местные власти буквально навязали Биньбинь одному из университетов. И в 1975 году Сун получила степень бакалавра в Чанчуньском институте геологии. Через год, когда была официально завершена «культурная революция», Сун поступила в аспирантуру Китайской академии наук. А в 1980 году ее отправили учиться за государственный счет в Америку в Бостонский университет.

Фотогалерея Политический путь Мао Цзэдуна Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года на юге Китая в деревне Шаошань уезда Сянтань провинции Хунань. Его отец был мелким земледельцем и много времени проводил в поле, не занимаясь воспитанием сына. Большое влияние на маленького Мао оказала его мать, прививая ему буддистские убеждения, от которых, впрочем, он впоследствии отказался Фото: AP Будущий китайский лидер бросил школу еще в 13 лет из-за жестких методов воспитания со стороны учителя, бившего учеников. Отец рассчитывал на помощь сына в ведении хозяйства, однако Мао не тяготел к земледелию, предпочитая проводить время за чтением книг. Осенью 1910 года Цзэдун потребовал от родителей денег на продолжение образования, отец не смог отказать и оплатил сыну обучение в Дуньшанской начальной школе высшей ступени Фото: AP / Hsinhua News Agency Вступив в юности в марксистский кружок, Мао Цзэдун принял участие в учредительном съезде Коммунистической партии Китая (КПК) 1921 года. Мао Цзэдун считал необходимым выработать особую коммунистическую идеологию для своей страны, ведущая роль в которой отводилась бы крестьянству. В 1927 году КПК взяла курс на вооруженное восстание, однако оно было быстро подавлено властями. Компартия переживала кризис, а ее численность сократилась до 10 тыс. человек Фото: AP Победы коммунисты смогли добиться лишь в 1949 году. Мао Цзэдун провозгласил в Пекине создание Китайской Народной Республики, лидером которой он оставался до конца жизни, возглавляя при этом китайскую компартию. В первые годы после победы в гражданской войне Мао Цзэдун уделил особое внимание аграрной реформе и развитию тяжелой промышленности. Китайский лидер возлагал большие надежды на экономическую и техническую помощь СССР Фото: AP «Коммунизм — не любовь. Коммунизм – молот, которым удобно крошить врагов»

Имя Мао Цзэдуна, состоящее из двух слогов, (иероглиф «Цзэ» — «милость, добро, благодеяние»; иероглиф «дун» — «восток») целиком означает «Облагодетельствующий Восток» Фото: AP «Мао с Хрущевым не сошлись характерами. Не нравились друг другу, и все тут. Хрущева, например, чуть не выворачивало, когда Мао во время бесед пальцами вынимал из чашки распаренные чайные листы и с удовольствием их жевал. Мы знали, что Мао в узком кругу называет Хрущева идиотом. А Хрущев сначала втихую, а затем во всеуслышание называл Мао "старой калошей"», — вспоминал советский дипломат Андрей Дубровский Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Одним из главных этапов правления Мао Цзэдуна считается курс «большого скачка», направленный на интенсивную модернизацию страны и имевший трагические последствия для народного хозяйства. Был введен принцип равного распределения доходов, упразднялись остатки частных предприятий Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters Проводимый курс оставил на грани голодной смерти десятки миллионов человек, большая часть из которых — сельское население. Китайская экономика в результате пришла в состояние глубокой депрессии Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Другой громкой кампанией Мао Цзэдуна стала «культурная революция», начатая в 1966 году и нацеленная на то, чтобы под предлогом «реставрации капитализма» устранить из руководящих органов партии всех несогласных с его политикой. В этот период китайского лидера называли «великим кормчим», «великим учителем» и «великим главнокомандующим» Фото: Jon Woo / Reuters Мао Цзэдун определил «культурную революцию» как преобразование надстройки общества, создание новой идеологии, культуры, нравов и обычаев, низвержение буржуазных авторитетов. Начало «культурной революции» совпало с очередной компанией «самокритики», которая заключалась в том, что китайцы (в том числе и партийцы) должны были в письменной форме изложить свои ошибки перед партией Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters Уже в августе 1967 года все пекинские газеты начали называть тех, кто выступал против политики Мао, «шныряющими по улицам крысами» и открыто призывали к их убийству. При этом арестовывать хунвейбинов (борцов с антимаоистами) запрещалось, а их бесчинствам никто не мешал,а скорее способствовал Фото: Stringer / Reuters Мао Цзэдун умер 9 сентября 1976 года, что привело к завершению «культурной революции». Ее последствия были еще более пугающими, чем последствия политики «большого скачка»: пострадали около 100 млн человек. Репрессиям подверглись около 5 млн членов партии. Они были заменены Мао на фанатичных последователей культа личности. Кроме того, была уничтожена значительная часть культурного наследия народов КНР: тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов Фото: Stringer / Reuters В память о Мао Цзедуне в ноябре 1976 года началось строительство мавзолея. Он был построен в течение года бригадами добровольцев. Официальное открытие состоялось 9 сентября 1977 года, в первую годовщину смерти Мао Фото: Reuters В 1978 году на пленуме ЦК КПК был подвергнут критике культ личности бывшего руководителя КНР, но уже в 1981 году отмечено, что заслуги Мао Цзэдуна «перед китайской революцией далеко превосходят его просчеты» Фото: Stringer / Reuters Фактически образ идеолога национального развития превратился в современном Китае в коммерческий бренд. В КНР ежегодно продают десятки миллионов сувениров с изображением Мао, которые в значительной части экспортируются за рубеж Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 15 Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года на юге Китая в деревне Шаошань уезда Сянтань провинции Хунань. Его отец был мелким земледельцем и много времени проводил в поле, не занимаясь воспитанием сына. Большое влияние на маленького Мао оказала его мать, прививая ему буддистские убеждения, от которых, впрочем, он впоследствии отказался Фото: AP Будущий китайский лидер бросил школу еще в 13 лет из-за жестких методов воспитания со стороны учителя, бившего учеников. Отец рассчитывал на помощь сына в ведении хозяйства, однако Мао не тяготел к земледелию, предпочитая проводить время за чтением книг. Осенью 1910 года Цзэдун потребовал от родителей денег на продолжение образования, отец не смог отказать и оплатил сыну обучение в Дуньшанской начальной школе высшей ступени Фото: AP / Hsinhua News Agency Вступив в юности в марксистский кружок, Мао Цзэдун принял участие в учредительном съезде Коммунистической партии Китая (КПК) 1921 года. Мао Цзэдун считал необходимым выработать особую коммунистическую идеологию для своей страны, ведущая роль в которой отводилась бы крестьянству. В 1927 году КПК взяла курс на вооруженное восстание, однако оно было быстро подавлено властями. Компартия переживала кризис, а ее численность сократилась до 10 тыс. человек Фото: AP Победы коммунисты смогли добиться лишь в 1949 году. Мао Цзэдун провозгласил в Пекине создание Китайской Народной Республики, лидером которой он оставался до конца жизни, возглавляя при этом китайскую компартию. В первые годы после победы в гражданской войне Мао Цзэдун уделил особое внимание аграрной реформе и развитию тяжелой промышленности. Китайский лидер возлагал большие надежды на экономическую и техническую помощь СССР Фото: AP «Коммунизм — не любовь. Коммунизм – молот, которым удобно крошить врагов»

Имя Мао Цзэдуна, состоящее из двух слогов, (иероглиф «Цзэ» — «милость, добро, благодеяние»; иероглиф «дун» — «восток») целиком означает «Облагодетельствующий Восток» Фото: AP «Мао с Хрущевым не сошлись характерами. Не нравились друг другу, и все тут. Хрущева, например, чуть не выворачивало, когда Мао во время бесед пальцами вынимал из чашки распаренные чайные листы и с удовольствием их жевал. Мы знали, что Мао в узком кругу называет Хрущева идиотом. А Хрущев сначала втихую, а затем во всеуслышание называл Мао "старой калошей"», — вспоминал советский дипломат Андрей Дубровский Фото: Фотоархив журнала "Огонёк" Одним из главных этапов правления Мао Цзэдуна считается курс «большого скачка», направленный на интенсивную модернизацию страны и имевший трагические последствия для народного хозяйства. Был введен принцип равного распределения доходов, упразднялись остатки частных предприятий Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters Проводимый курс оставил на грани голодной смерти десятки миллионов человек, большая часть из которых — сельское население. Китайская экономика в результате пришла в состояние глубокой депрессии Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Другой громкой кампанией Мао Цзэдуна стала «культурная революция», начатая в 1966 году и нацеленная на то, чтобы под предлогом «реставрации капитализма» устранить из руководящих органов партии всех несогласных с его политикой. В этот период китайского лидера называли «великим кормчим», «великим учителем» и «великим главнокомандующим» Фото: Jon Woo / Reuters Мао Цзэдун определил «культурную революцию» как преобразование надстройки общества, создание новой идеологии, культуры, нравов и обычаев, низвержение буржуазных авторитетов. Начало «культурной революции» совпало с очередной компанией «самокритики», которая заключалась в том, что китайцы (в том числе и партийцы) должны были в письменной форме изложить свои ошибки перед партией Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters Уже в августе 1967 года все пекинские газеты начали называть тех, кто выступал против политики Мао, «шныряющими по улицам крысами» и открыто призывали к их убийству. При этом арестовывать хунвейбинов (борцов с антимаоистами) запрещалось, а их бесчинствам никто не мешал,а скорее способствовал Фото: Stringer / Reuters Мао Цзэдун умер 9 сентября 1976 года, что привело к завершению «культурной революции». Ее последствия были еще более пугающими, чем последствия политики «большого скачка»: пострадали около 100 млн человек. Репрессиям подверглись около 5 млн членов партии. Они были заменены Мао на фанатичных последователей культа личности. Кроме того, была уничтожена значительная часть культурного наследия народов КНР: тысячи древнекитайских исторических памятников, книг, картин, храмов Фото: Stringer / Reuters В память о Мао Цзедуне в ноябре 1976 года началось строительство мавзолея. Он был построен в течение года бригадами добровольцев. Официальное открытие состоялось 9 сентября 1977 года, в первую годовщину смерти Мао Фото: Reuters В 1978 году на пленуме ЦК КПК был подвергнут критике культ личности бывшего руководителя КНР, но уже в 1981 году отмечено, что заслуги Мао Цзэдуна «перед китайской революцией далеко превосходят его просчеты» Фото: Stringer / Reuters Фактически образ идеолога национального развития превратился в современном Китае в коммерческий бренд. В КНР ежегодно продают десятки миллионов сувениров с изображением Мао, которые в значительной части экспортируются за рубеж Фото: Carlos Barria / Reuters Смотреть

Бывшей иконе «культурной революции» так понравилось за океаном, что она решила не возвращаться обратно в Китай. Сун подала прошение о политическом убежище (и получила его), а через несколько лет и вовсе стала натурализованной гражданкой Соединенных Штатов Америки.

В 1983 году Сун получила степень магистра геохимии в Бостонском университете. Через шесть лет защитила докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте. В Массачусетсе она и осталась, получив должность специалиста по экологическому анализу департамента охраны окружающей среды штата, на которой проработала 17 лет. А потом она вернулась на некоторое время в Китай, устроившись на работу в одну частную компанию, принадлежавшую британцам. В 2007 году ее даже включили в список «почетных выпускников» той самой школы, в которой она прославилась своим первым убийством.

О своем прошлом Сун Биньбинь никогда не забывала. Во всяком случае, так она уверяла сама. И якобы горько сожалела о содеянном. В 2014 году она даже принесла публичные извинения семье убитой ею и ее соратниками Бянь Чжунъюнь.

Вместе они приехали в свою бывшую школу и возложили цветы к памятнику убитой. «Пожалуйста, позвольте мне выразить свою неизменную любовь и извинения директору Бянь,— заявила перед собравшимися в школе Сун.— Я не смогла должным образом защитить руководство школы, и это всю жизнь приносило мне страдания и вызывало чувство раскаяния».

Слова бывшей героини «революции» быстро разлетелись по всем китайским СМИ. И столь быстро же исчезли. Интернет-регулятор Китая приказал «всем сайтам перестать докладывать об извинениях Сун Биньбинь». «Все такие сообщения должны быть удалены, а все вовлеченные стороны должны перестать обсуждать эту тему»,— говорилось в директиве.

Семья убитой словам Сун не поверила. Муж убитой Ван Цзинъяо заявил тогда, что слышал об извинениях убийцы его жены, но принести ему их лично она так и не осмелилась. «Она плохой человек, учитывая, что она сделала. Ее и других поддерживал Мао Цзэдун, источник всего зла». Что же до публичных извинений Сун, их Ван назвал неискренними и отказался верить Биньбинь. В конце концов, трудно верить в то, что человек никого не хотел убивать и даже «пытался защитить» учителей и директоров, если на его счету, по разным данным, от восьми до четырех десятков убийств.

Кирилл Сарханянц