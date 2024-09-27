Активисткам Just Stop Oil дали сроки за облитую супом картину Ван Гога

Королевский суд района Сазерк в Лондоне вынес приговоры двум активисткам из движения Just Stop Oil, которые в 2022 году облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. 23-летняя Фиби Пламмер приговорена к двум годам лишения свободы, 22-летняя Анна Холланд — к 20 месяцам за повреждение рамы картины. Ущерб, нанесенный раме, оценивается в £10 тыс. Об этом сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes, Reuters Фото: Isabel Infantes, Reuters

В октябре 2022 года участницы движения Just Stop Oil, выступающего против использования ископаемых видов топлива, зашли в зал №43 в Национальной галерее в Лондоне и вылили содержимое двух банок томатного супа Heinz на выставленную там картину «Подсолнухи», одну из самых известных работ Ван Гога, созданную им в 1888 году. После этого активистки приклеили свои ладони к стене рядом с картиной и заявили присутствовавшим в зале посетителям: «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа». Девушки были задержаны. В июле 2024 года они были признаны виновными в преступном причинении ущерба. В результате акции само полотно картины не пострадало, поскольку было закрыто защитным стеклом.

Вынося приговор, судья Кристофер Хеир заявил: «От нанесения непоправимого ущерба или даже уничтожения этого бесценного сокровища вас двоих отделяла всего лишь толщина стекла». «Вам абсолютно наплевать, пострадает картина или нет. Вы не имели никакого права делать то, что вы сделали с "Подсолнухами"»,— добавил он.

Фиби Пламмер также приговорили еще к трем месяцам лишения свободы за участие в марше в ноябре 2023 года, который создал помехи для движения городского транспорта. При этом 23-летняя активистка заявила, что принимает оба приговора «с улыбкой», потому что она «сама делала выбор участвовать в этих акциях» и считает, что «ненасильственное гражданское сопротивление — лучший, если не единственный инструмент, который есть у людей для того, чтобы добиться быстрых перемен, необходимых для защиты жизни от нарастающего климатического кризиса и от политических решений, подливающих масла в огонь и обрекающих всех нас на катастрофическое будущее».

Во время вынесения приговора у здания суда в Сазерке собрались несколько сотен сторонников активисток, требуя «положить конец затыканию ртов и лишению свободы тех, кто совершает мирные акции». В настоящее время другие 12 экоактивистов отбывают сроки за участие в аналогичных акциях протеста против использования ископаемых видов топлива.

Алена Миклашевская