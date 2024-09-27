Белоусов провел закрытую встречу с военкорами

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, сообщил принимающий в ней участие корреспондент «РИА Новости». Министр обсудил с участниками встречи проблемы, которые касаются ситуации на различных участках фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кто именно присутствовал на встрече — неизвестно. Последний раз встреча министра с военкорами проходила 10 июня в закрытом режиме. На ней присутствовали 20 военкоров, среди них — военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, военкоры ВГТРК Александр Сладков, Евгений Поддубный и Дмитрий Кулько, военкор телеканала НТВ Илья Ушенин, а также военные блогеры Юрий Подоляка и Семен Пегов. Никто из присутствовавших на встрече 10 июня не комментировал сообщения агентств о сегодняшней встрече военкоров с Андреем Белоусовым.

В июне господин Белоусов заявлял, что встречи с военными корреспондентами он планирует проводить регулярно. «Очевидно желание сотрудничать с военкорским братством. Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много»,— писал 10 июня Семен Пегов в авторском канале WarGonzo. В июне 2023 года аналогичную встречу с военкорами проводил президент Владимир Путин. Тогда в разговоре участвовали 18 военных корреспондентов и блогеров.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».