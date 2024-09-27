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Коммерсантъ FM
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Собянин: МЦД продлят за пределы Московской области в четыре региона

Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены за пределы Московской области, в ближайшие к ней регионы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воспользоваться новыми маршрутами смогут жители Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе выступления на Российской энергетической неделе господин Собянин подчеркнул, что в дальнейшем транспортные узлы продолжат развитие. Президент Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы. В конце марта заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщал, что маршруты МЦД могут связать 11 регионов Центрального транспортного узла.

В 2019 году МЦД соединили Москву и города Подмосковья. МЦД-1 проходит от Одинцово до Лобни, МЦД-2 — от Нахабино до Подольска. В 2023 году открылись МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного).

Подробности — в материале «Ъ» «Со всеми остановками».

Александр Андреев

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