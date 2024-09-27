Вучич: конфликт на Украине продлится 10 лет и завершится по корейскому сценарию

Президент Сербии Александр Вучич предположил, что российско-украинский конфликт будет продолжаться, пока стороны не достигнут мира по корейскому сценарию. По его словам, нельзя недооценивать российскую экономику и армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В конце концов будет мир, поэтому будет борьба в течение лет десяти за каждую деревню. Корейский сценарий будет достигнут, но он не будет иметь решения в течение еще 10, 20 или 30 лет»,— сказал президент Сербии в интервью TV Informer.

Александр Вучич добавил, что США будут продолжать борьбу с Россией, следуя при этом своим интересам. Он считает, что нельзя недооценивать российскую армию и экономику, «которая не ощутила последствий» конфликта. По словам президента Сербии, ответ на вопрос о том, что будет с Курской областью, сейчас дать нельзя.

В 2023 году бывший секретарь совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов говорил, что завершение конфликта по корейскому сценарию, который предполагает установление границ по линии фронта, может поступить со стороны Москвы. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения о корейском сценарии ему официально не поступали, но в кулуарах «были разные вещи».

О том, то происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».