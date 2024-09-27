Россия и Белоруссия в ближайшее время могут полностью отменить роуминг

В ближайшее время Москва и Минск могут запустить проект, который предполагает взаимную полную отмену роуминга, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой. По его словам, мера будет действовать на всей территории Союзного государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Крутой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Крутой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании Высшего Госсовета дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может быть, в полноценном режиме мы его запустим. Это точно, это уже фактически 100 процентов»,— заявил господин Крутой (цитата по БЕЛТА).

В разговоре с журналистами по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства он напомнил, что эта тема «перетекает от заседания к заседанию».

Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией обсуждается с 2017 года. В рамках этой инициативы с 2021 года российские и белорусские операторы взаимодействуют на сниженных ставках международного интерконнекта при роуминге, а с 2022 года операторы не платят за определенное количество входящих вызовов.

В конце мая текущего года господин Лукашенко вновь объявил о планах отменить роуминг между странами. На встрече с Владимиром Путиным в Минске глава белорусского государства заявил, что стороны прилагают усилия, создавая условия для взаимных поездок граждан, развития их контактов и прямого общения друг с другом. До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ведомство работает над отменой роуминга между странами. По его словам, основная проблема заключается в финансовых потерях белорусских операторов. В июне текущего года господин Крутой, на тот момент занимавший должность посла Белоруссии в РФ, заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Связь заключат в союз».

Александр Андреев