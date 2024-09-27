ФАС проверит цены на продукты в крупнейших торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет проверку цен на основные продукты питания в 14 крупнейших торговых сетях. Под контролем окажутся такие товары, как хлеб, молоко, мясо и овощи из борщевого набора, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС уже направила запросы в сети, такие как «Пятерочка», «Ашан», «Дикси», «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Метро», «О'Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука Вкуса».

Торговые сети должны будут предоставить антимонопольному органу информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах закупок и продаж данной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. Кроме того, ФАС запросила структурные данные о розничных ценах на каждый товар и информацию о факторах, влияющих на различия между розничной и оптовой ценами производителя, включая сведения по регионам.

В ведомстве отметили, что нецелесообразное повышение цен может привести к применению антимонопольных мер.

В конце августа в распоряжении «Ъ» оказались письма, в которых производители продуктов питания предупредили ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40%. Подобные обращения направили, в частности, производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком» и «Пискаревский молзавод». Причиной пересмотра закупочных цен были указаны высокая инфляция, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты инфляции».

Матвей Иващенко