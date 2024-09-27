Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам продавать дизельные автомобили и пересаживаться на электрические. Он также сказал о необходимости увеличить производство российских электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Переводя городской транспорт на электричество, мы, конечно, сегодня уже стимулируем всех переходить, пересаживаться на электромобили. Но для этого нужно, конечно, помимо китайских электромобилей, свои электромобили производить. Это проект, над которым мы тоже работем»,— сказал Сергей Собянин на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по «РИА Новости»).

На форуме мэр Москвы также заявил о планах увеличить энергетические мощности столицы и области на 3 ГВт. По его словам, это «примерно столько же, как и вся Африка».

В июле «Ъ» писал, что продажи подержанных электромобилей в России за первое полугодие выросли на 9,8%, до 5,2 тыс. штук. В числе наиболее популярных моделей — Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Пока едет батарейка».

Петр Бузлаев