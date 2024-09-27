Дело «Сибирской навигационной компании» связано с контрактом генерала Шамарина

Уголовное дело в отношении руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского возбудили после ревизии контрактов, в том числе на поставку беспилотников. Контракт заключил экс-начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, который арестован по делу о взятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Шамарин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«После того как Шамарин был арестован, произошла ревизия контрактов, заключенных в тот момент, когда он был в должности. Среди них оказался контракт с "Сибирской навигационной компанией" от 2020 года на поставку БПЛА. После его пересмотра было возбуждено дело Пыльского»,— сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Вадим Шамарин был арестован 22 мая. По информации «Ъ», следствие считает, что он получил 36 млн руб. от компании «Пермский телефонный завод "Телта"». Генерал не отрицал получение 19 млн руб.

Сегодня, 27 сентября, был задержан и заключен под стражу Владислав Пыльский. Его обвиняют в мошенничестве с поставкой продукции военного назначения в ВС России. Следствие утверждает, что он и другие фигуранты дела причинили ущерб государству на 164 млн руб.

О деле генерала Шамарина — в тексте «Ъ» «Генерал сдался своим».

Петр Бузлаев