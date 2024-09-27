Жителя Подмосковья приговорили к 9,5 года колонии за попытку примкнуть к ВСУ

Россиянин, который решил вступить в украинское вооруженное формирование, приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. Суд признал его виновным в покушении на госизмену и попытке незаконно пересечь государственную границу.

Установлено, что житель Подмосковья намеревался примкнуть к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, признан в РФ террористическим и запрещен), для чего вышел на связь с его представителем. Получив инструкцию въезда на Украину, он прибыл в город Севск Брянской области, где 24 июля 2023 года был задержан правоохранителями.

Фигурант дела признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя — начальника отдела управления прокуратуры области Екатерины Кулиненковой и приговорил виновного к девяти годам шести месяцам лишения свободы»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения 40-летнего жителя Севастополя, признанного виновным в передаче за рубеж сведений о российском военном и подготовке подрыва его автомобиля. Первые три года назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

Александр Андреев