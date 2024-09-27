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Коммерсантъ FM
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Президент Молдавии отправила в отставку командующего армией страны

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ об отставке начальника Главного штаба и командующего Национальной армией Эдуарда Охладчука. Он занимал должность с 8 ноября 2021 года.

Эдуард Охладчук

Эдуард Охладчук

Фото: Министерство обороны Республики Молдова

Эдуард Охладчук

Фото: Министерство обороны Республики Молдова

Указ опубликован на сайте президента Молдавии (.pdf). 18 сентября отставку командующего армией страны утвердило правительство, которое и предложило Майе Санду уволить Эдуарда Охладчука. Причина отставки не называлась. Кто станет новым начальником и командующим армии Молдавии, пока неизвестно.

Эдуард Охладчук выступал за сближение Молдавии с НАТО. Он также предлагал провести перевооружение армии страны по стандартам альянса при поддержке западных стран.

О предстоящих выборах президента в Молдавии — в тексте «Ъ» «Над президентом Молдавии сгущаются кандидаты».

Петр Бузлаев

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