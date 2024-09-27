Убийце сотрудницы администрации Белорецкого района Башкирии смягчили приговор

Шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Алику Махиянову, который в августе 2022 года убил бывшую супругу, 31-летнюю сотрудницу администрации Белорецкого района Дину Махиянову, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

В ноябре Белорецкий межрайонный суд приговорил Алика Махиянова к десяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве экс-супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ). Верховный суд Башкирии, рассмотрев через три месяца жалобу осужденного, снизил наказание на два месяца «с учетом смягчающих наказание обстоятельств». Кассация смягчила приговор еще на два месяца, исключив из него несколько эпизодов за истязание.

Дину Михиянову убили в ночь на 13 августа 2022 года. Бывший муж ударил ее как минимум 18 раз ножом. Алик Махиянов вину не признал. Гособвинение запрашивало ему 14 лет колонии строгого режима.

Венера Хисамова