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Коммерсантъ FM
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ИИ-стартапы зарабатывают быстрее, чем любые «хайповые» технологии до них

Стартапы в сфере искусственного интеллекта начинают зарабатывать быстрее, чем технологические стартапы, развивавшие «хайповые» технологические решения ранее. К такому выводу пришли аналитики финтех-стартапа Stripe.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики Stripe сравнили выручку 100 самых быстро растущих ИИ-стартапов (данные на июль 2024 года) с тем, как росла выручка 100 перспективных стартапов в категории SaaS (software-as-a-service, ПО как услуга), развивавших «хайповые» технологии, в 2018 году. Первый $1 млн ИИ-стартапы зарабатывают в среднем за 11 месяцев после начала продаж, а стартапы более раннего поколения — за 15 месяцев. Если ИИ-стартапы в среднем выходят на годовую выручку $30 млн и более за 20 месяцев, то более ранним стартапам на это требовалось больше пяти лет.

Очень быстрый рост ИИ-стартапов происходит одновременно с усиливающимся беспокойством инвесторов по поводу того, насколько огромные инвестиции крупных корпораций в ИИ смогут перейти в соответствующий рост их доходов. В опубликованном в начале сентября докладе аналитики Goldman Sachs выражают опасения по поводу прибыльности компаний, занимающихся ИИ, указывая на то, что развитие таких технологий на нынешнем этапе требует значительных вложений в инфраструктуру для тренировки таких моделей.

При этом, по мнению Stripe, необходимость существенных инвестиций заставляет основателей ИИ-стартапов быстрее переходить к зарабатыванию денег. «В отличие от прошлых поколений компаний, занимающихся ПО, ИИ-компании с самого начала несут существенные затраты, так что на них давит необходимость быстрой монетизации»,— считает директор по информации Stripe Эмили Сэндс.

Яна Рождественская

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