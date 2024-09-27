Цивилев: запасов нефти на арктическом шельфе хватит на 32 года

Разведанные запасы нефти на арктическом шельфе могут обеспечить добычу на протяжении 32 лет, запасов газа хватит более чем на 130 лет. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях Российской энергетической недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас имеется значительное количество ресурсов в Арктике. Оценочные цифры показывают около 17 млрд тонн нефти. Даже если мы будем извлекать весь объем нефти, который сейчас добываем, нам хватит этого на 32 года работы. Кроме того, у нас имеется 85 трлн куб. м газа. При текущих темпах добычи этого ресурса хватит более чем на 130 лет»,— отметил господин Цивилев на сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня» (цитата по ТАСС).

Россия остается мировым лидером по запасам газа и занимает шестое место по запасам нефти. Однако из-за сложных климатических условий и недостаточно развитой инфраструктуры арктического региона геологическая изученность его морей остается низкой.

В августе российские нефтекомпании стали менять привычные логистические схемы отгрузок сырья с арктических месторождений, перенаправляя грузы на восток по Севморпути. В частности, танкеры-челноки «Газпром нефти» идут с грузом в направлении Китая вместо обычной перегрузки на плавучее нефтехранилище в Кольском заливе. Эксперты связывают смену логистики не только с экспортными поставками в Китай, но и с необходимостью планового ремонта флота, который может быть осуществлен в КНР.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Челноки дальнего плавания»

Матвей Иващенко