Минобороны Румынии проверяет информацию о российском беспилотнике

Министерство обороны Румынии рассматривает возможный заход российского дрона в воздушное пространство страны.

В ночь на 27 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который находится близ границы с Румынией в Одесской области. Украинские ВВС заявили, что сбили 24 из 32 беспилотников.

В румынском Минобороны также уточнили, что для мониторинга ситуации были направлены два F-16, позднее прибыло еще два F-18 от испанских ВВС. Все четыре истребителя вернулись на базу примерно в 04:00 по местному времени, совпадающему с московским.

Румынская радиолокационная система наблюдения зафиксировала потенциальный вход одного из дронов в национальное воздушное пространство. Уточняется, что это произошло около 3:00 и продолжалось менее трех минут. Минобороны осуществляет поисковые операции в этом регионе, используя как воздушные, так и наземные группы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Матвей Иващенко