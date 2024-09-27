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В Бурятии презентовали первую Библию на бурятском языке

В Бурятии состоялась презентация первого издания полного перевода Библии на бурятский язык. Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской православной церкви (РПЦ), работа над переводом длилась около 30 лет с помощью сотрудников Института перевода Библии, Российского библейского общества, Бурятского госуниверситета. Текст прошел церковное рецензирование в РПЦ. Публикуемое издание имеет гриф одобрения Института языкознания Российской академии наук.

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

«Этот первый перевод Библии займет достойное место среди книг на бурятском языке — будет способствовать обогащению бурятского языка, даст импульс развитию бурятской филологии и послужит делу просвещения и укреплению духовности бурятского народа»,— отмечается в сообщении.

В презентации приняли участие митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, директор Института перевода Библии Бронуэн Кливер, директор Синодальной библиотеки Московского патриархата протоиерей Александр Троицкий, директор Санкт-Петербургского отделения Российского библейского общества Вадим Жижин, сотрудники научных, культурных, общественных организаций, священнослужители.

Презентация Библии на бурятском языке состоялась 26 сентября в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии в рамках XXIX Книжного салона.

Презентацию Библии на бурятском языке возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Более 200 экземпляров Библии на бурятском языке переданы для фондов библиотек Республики Бурятия.

О том, кто и как распространял в России слово Божие,— в материале «Ъ» «Библия на чуждых носителях».

Влад Никифоров, Иркутск

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