В США провели вторую в истории казнь с использованием азота

В американском штате Алабама осужденного за убийство трех человек мужчину казнили с использованием азота. Это второе исполнение приговора о смертной казни при помощи газа в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dave Martin / AP Фото: Dave Martin / AP

Как передает Associated Press, смерть 59-летнего Алана Юджина Миллера последовала 26 сентября в 18:38 по местному времени (27 сентября в 2:38 мск). Агентство пишет, что во время подачи газа у приговоренного начались судороги, которые продлились около двух минут.

Алана Юджина Миллера признали виновным в убийстве трех человек в 1999 году. В 2022 году смертный приговор уже пытались исполнить при помощи инъекции, однако палач не смог найти вену для введения препарата.

Впервые смертную казнь при помощи азота провели в январе в том же штате Алабама. Кеннета Юджина Смита приговорили к высшей мере наказания за заказное убийство в 1988 году. ООН и ЕС раскритиковали использование нового метода казни, а также выступили против вынесения подобных приговоров. Смертная казнь при помощи азота разрешена в трех штатах США — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи.

Об использовании смертной казни в мире — в тексте «Ъ» «Год палача-рекордсмена».

Петр Бузлаев